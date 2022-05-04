Байден попросил Конгресс США ослабить визовые ограничения для россиян, — CNN

Поправка, как утверждают в Белом доме, будет касаться высокообразованных граждан РФ, которые имеют степень магистра или доктора наук в определенных сферах.

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Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой ослабить визовые ограничения для россиян. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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По данным журналистов, глава Белого дома попросил Конгресс США внести изменения в Закон об иммиграции и гражданстве, чтобы облегчить высокообразованным россиянам получение виз для работы на территории Соединенных Штатов.

В том случае, если инициатива Джо Байдена будет одобрена, граждане РФ со степенью магистра или доктора наук в области науки, технологии, инженерии или математики смогут подавать заявление на визу без предварительного получения приглашения от спонсора-работодателя. Поправка президента США также предусматривает ускорение рассмотрений подобных обращений от россиян.

"Мы хотим воспользоваться этой возможностью и предоставить ведущим российским ученым четкий путь к тому, чтобы навсегда покинуть Россию и приехать в США, лишив Путина его лучших инноваторов и лучших мозгов. Мы считаем, что это будет способствовать нашей национальной безопасности и укреплению нашей экономики за счет пополнения нашей рабочей силы высококвалифицированными специалистами, и что это также ослабит инновационную базу России и одновременно укрепит нашу собственную", — объяснил представитель Белого дома инициативу Джо Байдена.

Как отмечает телеканал CNN, ослабление визовых ограничений может затронуть граждан РФ, у которых есть ученые степени в таких сферах:

передовые технологии ядерной энергетики;

передовые технологии ракетных двигателей;

управляемая энергия;

искусственный интеллект;

кибербезопасность;

космические технологии и системы.

Напомним, 20 апреля Минфин США представил новый пакет санкций против России. Под ограничения попали 40 юридических и 29 физических лиц, в том числе руководство Центробанка РФ, а также компания по работе с криптовалютой.

Также сообщалось, что Джо Байден предложил арестовывать имущество российских олигархов.