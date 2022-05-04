Байден попросив Конгрес США послабити візові обмеження для росіян, — CNN

Поправка, як стверджують у Білому домі, стосуватиметься високоосвічених громадян РФ, які мають ступінь магістра або доктора наук у певних сферах.

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Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням послабити візові обмеження для росіян. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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За даними журналістів, глава Білого дому попросив Конгрес США внести зміни до Закону про імміграцію та громадянство, щоб полегшити високоосвіченим росіянам отримання віз для роботи на території Сполучених Штатів.

Якщо ініціатива Джо Байдена буде схвалена, громадяни РФ зі ступенем магістра або доктора наук у галузі науки, технології, інженерії або математики зможуть подавати заяву на візу без попереднього отримання запрошення від спонсора-роботодавця. Поправка президента США також передбачає прискорення розгляду подібних звернень від росіян.

"Ми хочемо скористатися цією можливістю і надати провідним російським ученим чіткий шлях до того, щоб назавжди покинути Росію і приїхати у США, позбавивши Путіна його найкращих інноваторів і найкращих мізків. Ми вважаємо, що це сприятиме нашій національній безпеці та зміцненню нашої економіки за рахунок поповнення нашої робочої сили висококваліфікованими фахівцями, і що це також послабить інноваційну базу Росії та одночасно зміцнить нашу власну", — пояснив представник Білого дому ініціативу Джо Байдена.

Як зазначає телеканал CNN, ослаблення візових обмежень може торкнутися громадян РФ, які мають вчені ступені в таких сферах:

передові технології ядерної енергетики;

передові технології ракетних двигунів;

керована енергія;

штучний інтелект;

кібербезпека;

космічні технології та системи.

Нагадаємо, 20 квітня Мінфін США представив новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 40 юридичних і 29 фізичних осіб, зокрема керівництво Центробанку РФ, а також компанія щодо роботи з криптовалютою.

Також повідомлялося, що Джо Байден запропонував заарештовувати майно російських олігархів.