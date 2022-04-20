UA
UA
Разделы
Материалы
Политика Санкции США против России Российско-украинская война

Банковский сектор и олигархические компании: Минфин США представил новые санкции против РФ

161
Санкции Россия ограничения Минфин США банковский сектор Малофеев
Фото: news.24tv.ua | США представили новый пакет санкций против РФ

В санкционный список Минфина США попали 40 юридических и 29 физических лиц, среди которых руководство Центробанка РФ и компания по работе с криптовалютой.

США объявили о введении нового пакета санкций против России из-за полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов Соединенных Штатов.

В пресс-релизе ведомства сказано, что новые санкции США направлены на один из ключевых коммерческих банков России и глобальную сеть из физических и юридических лиц, которую возглавляет подсанкционный олигарх Константин Малофеев.

"Пакет санкций также нацелен на компании, которые работают в российской индустрии добычи виртуальной валюты. Госдеп вводит визовые ограничения в отношении 635 граждан РФ, которые причастны к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, причастны к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины, а также причастны к нарушениям прав человека в тюрьмах и местах неофициального содержания под стражей в подконтрольных России районах Донбасса", — говорится в сообщении Минфина.

В обновленный санкционный список США попали 40 юридических лиц и 29 физических лиц, среди которых:

  • заместитель руководителя Центробанка РФ Ксения Юдаева;
  • основатель одной из крупнейших российской IT-компании IBS Group Анатолий Карачинский;
  • предприятия российского олигарха Константина Малофеева, имеющие отношение к группе компаний "Царьград"
  • сын российского олигарха Кирилл Малофеев;
  • глава правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и другие топ-менеджеры учреждения
  • частный коммерческий банк "Транскапиталбанк";
  • универсальный коммерческий банк "Инвестторгбанк";
  • некоммерческая организация "Международное агентство суверенного развития" (IASD);
  • компания по работе с криптовалютой Bitriver.

Напомним, 18 апреля Минфин США анонсировал новые санкции против РФ и заявил, что главной целью ограничений станет военно-промышленный комплекс страны-агрессора. По данным ведомства, Соединенные Штаты планируют "разобрать российскую военную машину по частям".

Также сообщалось, что Офис президента Украины представил новый план санкционного давления на Россию, который включает в себя 10 различных направлений.