Банковский сектор и олигархические компании: Минфин США представил новые санкции против РФ
В санкционный список Минфина США попали 40 юридических и 29 физических лиц, среди которых руководство Центробанка РФ и компания по работе с криптовалютой.
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США объявили о введении нового пакета санкций против России из-за полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов Соединенных Штатов.
В пресс-релизе ведомства сказано, что новые санкции США направлены на один из ключевых коммерческих банков России и глобальную сеть из физических и юридических лиц, которую возглавляет подсанкционный олигарх Константин Малофеев.
"Пакет санкций также нацелен на компании, которые работают в российской индустрии добычи виртуальной валюты. Госдеп вводит визовые ограничения в отношении 635 граждан РФ, которые причастны к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, причастны к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины, а также причастны к нарушениям прав человека в тюрьмах и местах неофициального содержания под стражей в подконтрольных России районах Донбасса", — говорится в сообщении Минфина.
В обновленный санкционный список США попали 40 юридических лиц и 29 физических лиц, среди которых:
- заместитель руководителя Центробанка РФ Ксения Юдаева;
- основатель одной из крупнейших российской IT-компании IBS Group Анатолий Карачинский;
- предприятия российского олигарха Константина Малофеева, имеющие отношение к группе компаний "Царьград"
- сын российского олигарха Кирилл Малофеев;
- глава правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и другие топ-менеджеры учреждения
- частный коммерческий банк "Транскапиталбанк";
- универсальный коммерческий банк "Инвестторгбанк";
- некоммерческая организация "Международное агентство суверенного развития" (IASD);
- компания по работе с криптовалютой Bitriver.
Напомним, 18 апреля Минфин США анонсировал новые санкции против РФ и заявил, что главной целью ограничений станет военно-промышленный комплекс страны-агрессора. По данным ведомства, Соединенные Штаты планируют "разобрать российскую военную машину по частям".
Также сообщалось, что Офис президента Украины представил новый план санкционного давления на Россию, который включает в себя 10 различных направлений.