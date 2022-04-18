Военно-промышленный комплекс РФ станет новой целью санкций, — Минфин США

По словам замминистра финансов Уолли Адейемо, Вашингтон намерен "разобрать российскую военную машину по частям".

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США в ближайшее время планируют сосредоточить свои санкции против военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Эту информацию подтвердил заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо.

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По его словам, США намерены "разобрать российскую военную машину по частям", а новые санкции будут введены для нарушения логистики ВПК России.

Уолли Адейемо подчеркнул, что очередные ограничения в отношении Москвы планируют внедрить, чтобы у ВС РФ не было возможности пополнить свои резервы и переформатироваться для продолжения наступления в Украине.

"Мы продолжаем наши усилия по использованию санкций и экспортного контроля, чтобы лишить Россию критически важных ресурсов, в которых она нуждается, нацеленных на такие ключевые отрасли, как аэрокосмическая промышленность, электроника и т.п.", — продолжил замглавы Минфина и добавил, что Москва не ожидал, что их военная операция на территории Украины так затянется.

Как утверждает Адейемо, действия ВС РФ угрожают миру и стабильности в Европе, а также оказывают глобальное влияние на другие страны мира. Замминистра финансов США напомнил, что Украина и Россия являются крупными экспортерами критически важных товаров, а боевые действия не только нарушают цепочку поставок, но и уничтожают украинский урожай, создавая "неопределенность на энергетических рынках".

"Развивающиеся страны вынуждены платить высокую цену за вторжение РФ в Украину, поскольку они сталкиваются с ростом цен на продукты питания и энергоносители. Именно поэтому министр финансов Джэнет Йеллен планирует на этой неделе призвать политиков принять меры для решения проблем, которые российское вторжение в Украину создает для развивающихся экономик по всему миру", — резюмировал Адейемо.

Ранее Фокус в своей статье объяснял, чем Украине поможет эмбарго ЕС на газ и нефть из России.

Также сообщалось, что страны Европейского Союза в рамках новых санкций против РФ планируют поэтапно вводить нефтяное эмбарго. По данным издания The NYT, переходный период для отказа от нефти из РФ составит около месяца.