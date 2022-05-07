Не долетіти: готельєри повідомляють, що росіяни скасовують броні у Криму

У Ростуризмі все заперечують і запевняють: острів залишається "топовим курортом для росіян". Тим паче, що до Туреччини дістатися теж непросто.

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На травневі свята Крим залишається у топі курортів серед жителів Росії. Про це пише російське видання ТАСС із посиланням на Федеральне агентство РФ з туризму.

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Таким чином, Ростуризм відреагував на більш ранні повідомлення президента Загальннаціонального союзу індустрії гостинності РФ Олексія Волкова, який заявив, що росіяни масово відмовляються від броні кримських готелів на травень та червень. За словами Волкова, це сталося через скасування авіарейсів на півострів.

Нині завантаженість готелів на літній період не перевищує 40-45%. Лише у невеликій кількості об'єктів розміщення цей показник сягає 60%. І то лише тому, що туристи сподіваються, що авіасполучення із Кримом відновиться, додає Волков.

Росавіація обмежила польоти до аеропортів півдня та центральної частини РФ ще 24 лютого у зв'язку з російським вторгненням в Україну. 5 травня режим тимчасового обмеження польотів вкотре продовжили. Авіарейси скасовані як у столицю Криму – Сімферополь, так і найближчі російські міста – Анапу, Краснодар, Ростов-на-Дону тощо.

Як вважає Волков, у ситуації, що склалася, кримські готельєри потребують підтримки держави. Зокрема, він запропонував відправляти на відпочинок в Крим співробітників російських держкорпорацій та держкомпаній.

Водночас, у першому кварталі цього року Росія "вилетіла" з трійки держав, що лідирують по турпотоку до Туреччини, що також пов'язано з колосальним скороченням міжнародних авіаперевезень до РФ.

У березні турпотік із Росії до Турецької Республіки становив лише 114,4 тис. осіб, що на 52% менше, ніж за аналогічний період минулого 2021 року.

Усього ж у січні-березні Туреччину відлетіло 360,7 тис. громадян РФ, тобто на 9% менше, ніж у першому кварталі 2021 року.

Раніше Фокус розповідав, як Росія лишається без цивільної авіації через війну в Україні. Літаки РФ не можуть залишити повітряний простір Росії та її сателітів через закрите небо, загрозу арешту з боку лізингодавців та скасування сертифікації. Вони можуть літати лише територією РФ чи дружні Білорусь, Казахстан та інших.

Нагадаємо, Байден попросив Конгрес США послабити візові обмеження для росіян.