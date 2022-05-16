У Євпаторії будівлю міської ради облили синьо-жовтою фарбою

За словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, наступного разу туди мають полетіти "коктейлі Молотова".

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У Євпаторії в ніч із 15 на 16 травня фасад будівлі місцевої міської адміністрації на Театральній площі облили жовтою і блакитною фарбами. Про це повідомили російські пропагандистські пабліки.

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Камери відеоспостереження зафіксували невідомого в масці, у місті оголосили розшук.

Сьогодні вдень комунальні служби відмили фарбу з дверей і стін євпаторійської мерії.

"У ніч із 15 на 16 травня кримські партизани вказали російським загарбникам на те, що їм варто швидше залишати окупований півострів. Поки що міст через Керченську протоку не підірвали", — відреагував на те, що сталося в окупованому російською владою місті Рефат Чубаров, голова Меджилісу кримськотатарського народу. Політик наголосив, що очікує, що наступного разу "коктейлі Молотова" також досягнуть цілі.

Нагадаємо, 10 травня на півночі Криму прогриміло кілька вибухів. Місцеві жителі висловили припущення, що сапери знешкоджували морські міни, які прибило до кримських берегів.

Раніше Фокус писав, що росіяни скасовують броні в кримських готелях на травень та червень, це сталося через скасування авіарейсів на півострів.