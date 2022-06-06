У Криму коктейлем Молотова підпалили будівлю окупаційної адміністрації (фото)

Інцидент стався у селі Пушкіне. Пляшку із запалювальною сумішшю кинули в кімнату, в якій засідають місцеві "депутати".

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У кримському селі Пушкіне 5 червня коктейлем Молотова підпалили будівлю місцевої адміністрації, повідомляє "База". Пожежа розгорілася в кімнаті, де засідають місцеві депутати, за інформацією видання, жодні документи від вогню не постраждали. Поки невідомо, хто став організатором підпалу і яку мету він мав.

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Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 травня фасад будівлі міської адміністрації в Євпаторії облили жовтою та блакитною фарбами. Пізніше "керівник апарату" адміністрації Євпаторії Вадим Порошин заявив, що будівлю також намагалися підпалити: у будівлю кинули коктейль Молотова, але запальна суміш не спалахнула.

Силовики заявили про затримання підозрюваного, незабаром пропагандистський телеканал "Крим 24" опублікував відео із затриманим Богданом Зізою, на якому молода людина признається в організації цієї акції. Він пояснив свій вчинок тим, що не згоден з "спеціальною військовою операцією", що проводить Росія в Україні.

10 травня повідомлялося, що на півночі Криму пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі висловили припущення, що сапери знешкоджували морські міни, які прибило до кримських берегів.