У Нижньому Новгороді в управління ФСБ кинули коктейль Молотова
Наразі спецслужби шукають чоловіка, який намагався підпалити будівлю.
Удень 30 червня в Нижньому Новгороді невідомий чоловік спробував підпалити контрольно-пропускний пункт місцевого управління ФСБ, кинувши в КПП пляшку, ймовірно, із запальною сумішшю, повідомляє "База".
За даними видання, суміш не спалахнула, чоловік утік, тепер його шукають.
Після російського вторгнення в Україну в Росії почастішали випадки нападу на держустанови з використанням коктейлів Молотова, найчастіше дістається військкоматам.
У квітні зафіксували п'ять підпалів військкоматів у Московській, Іванівській, Свердловській областях, у Мордовії та у Воронежі. Журналісти припускають, що так місцеві жителі намагаються знищити особисті справи призовників, щоб зірвати мобілізацію на війну проти України.
На початку травня в Нижньовартівську в будівлю місцевого військового комісаріату кинули не менше семи пляшок із запальною сумішшю. Вранці 31 травня було зроблено спробу підпалити військкомат у Ясногорську Тульської області.
Також на окупаційні адміністрації нападають у Криму. У селі Пушкіне пляшку із запальною сумішшю кинули в кімнату, де засідають місцеві депутати.
У ніч із 15 на 16 травня фасад будівлі міської адміністрації в Євпаторії облили жовтою та блакитною фарбами. Пізніше місцеві чиновники заявили, що будівлю також намагалися підпалити: у неї кинули коктейль Молотова, але запальна суміш не спалахнула.