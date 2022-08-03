Пожар на 35 тыс. квадратов: под Москвой горит склад интернет-магазина Ozon (видео)

Как сообщают росСМИ, со склада маркетплейса эвакуировали около тысячи сотрудников. Причины пожара устанавливаются, однако среди возможных версий называют поджог.

В городе Истра в районе Новорижского шоссе в Подмосковье горит крупный склад известного российского маркетплейса Ozon. Площадь пожара уже достигла 35 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

С территории склада эвакуировалось около тысячи сотрудников интернет-магазина, большая часть людей выбралась своими силами еще до прибытия спасателей. По состоянию на 14.30 по киевскому времени известно об одном погибшем.

В тушении пожара задействована 21 единица техники и 75 человек личного состава МЧС по Подмосковью. Как уточняется, к тушению пожара планируется привлечь авиацию.

Очевидцы сообщают, что в результате возгорания рухнула часть крыши и одна из стен склада. Над объектом поднимается черный столб дыма, который хорошо виден на снимках с места происшествия.

Причина – поджог

Причины пожара еще устанавливаются. Среди возможных версий в российских СМИ озвучивают две: поджог и неисправность электрооборудования.

В российских СМИ уже сообщили, что пожар обрушил акции компании — они упали на 15%.

В то же время, в компании пообещали компенсировать продавцам и клиентам товары, сгоревшие на складе.

OZON – старейший российский интернет-магазин, и второй по обороту маркетплейс в РФ. Общая площадь склада в Подмосковье составляет 40 тыс. квадратных метров.

Напомним, 17 июля в российской Уфе горит новое здание Арбитражного суда Башкирии. В момент возгорания в здании было три человека – они не пострадали.

В июне в стране-агрессоре также горело крупнейшее газовое месторождение. В "Газпроме" сообщили, что на Уренгойском месторождении "произошла разгерметизация".