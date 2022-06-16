В России горит крупнейшее газовое месторождение (видео)

В "Газпроме" сообщили, что на Уренгойском месторождении "произошла разгерметизация".

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В Ямало-Ненецком автономном округе возник пожар на крупнейшем в России Уренгойском газовом месторождении в результате разрыва трубы. Об этом со ссылкой на компанию "Газпром добыча Уренгой" сообщило издание "Правда УрФО".

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В пресс-службе компании подтвердили, что на объекте "действительно произошла разгерметизация", не приведя подробностей инцидента. МЧС сообщила журналистам, что на месте происшествия работает частная пожарная охрана и местные спасатели к тушению пожара на Уренгойском месторождении не привлекались.

По предварительным данным, возгорание на объекте произошло этой ночью в районе ГП 8, ск 8832. В свою очередь телеграм-канал "Газ-Батюшка" со ссылкой на источники сообщил, что разрыв трубы составил 1400 мм. Также авторы публикации напомнили, что в августе прошлого года из-за пожара на газохимическом заводе "Газпрома" в Новом Уренгое были сокращены поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа, что спровоцировало рост цен на европейском рынке на 6%.

Тем временем в комментарии изданию "Октагон" российская энергетическая компания уточнила, что пожар уже локализован.

Уренгойское месторождение является самым большим на территории РФ и третьим крупнейшим по запасам газа в мире.

Напомним, вчера стало известно, что Россия уменьшает на 40% прокачку газа в Германию через трубопровод "Северный поток", сославшись на технические неисправности и действия компании Siemens.

Также мы писали о том, как Евросоюз, Израиль и Египет подписали в Каире трехстороннее соглашение о поставках газа в ЕС в условиях постепенного отказа Европы от российских энергоносителей.