У Росії горить найбільше газове родовище (відео)

У "Газпромі" повідомили, що на Уренгойському родовищі "відбулася розгерметизація".

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У Ямало-Ненецькому автономному окрузі виникла пожежа на найбільшому в Росії Уренгойському газовому родовищі внаслідок розриву труби. Про це із посиланням на компанію "Газпром видобуток Уренгою" повідомило видання "Правда УрФО".

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У пресслужбі компанії підтвердили, що на об'єкті "дійсно відбулася розгерметизація", не навівши подробиць інциденту. МНС повідомила журналістам, що на місці події працює приватна пожежна охорона та місцевих рятувальників до гасіння пожежі на Уренгойському родовищі не залучали.

За попередніми даними, спалах на об'єкті стався цієї ночі в районі ДП 8, ск 8832. Зі свого боку телеграм-канал "Газ-Батюшка" з посиланням на джерела повідомив, що розрив труби склав 1400 мм. Також автори публікації нагадали, що в серпні минулого року через пожежу на газохімічному заводі "Газпрому" в Новому Уренгої скорочено постачання газу трубопроводом Ямал — Європа, що спровокувало зростання цін на європейському ринку на 6%.

Тим часом у коментарі виданню "Октагон" російська енергетична компанія уточнила, що пожежу вже локалізовано.

Уренгойське родовище є найбільшим біля РФ і третім найбільшим за запасами газу світі.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Росія зменшує на 40% прокачування газу до Німеччини через трубопровід "Північний потік", пославшись на технічні несправності та дії компанії Siemens.

Також ми писали про те, як Євросоюз, Ізраїль та Єгипет підписали у Каїрі тристоронню угоду про постачання газу до ЄС в умовах поступової відмови Європи від російських енергоносіїв.