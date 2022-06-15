ЄС купуватиме газ у Ізраїлю: у Каїрі підписали тристоронню угоду

Згідно з меморандумом, ізраїльське паливо вирушатиме на заводи в Єгипті, звідки у вигляді зрідженого палива його отримають країни Євросоюзу.

Євросоюз, Ізраїль і Єгипет підписали в Каїрі тристоронню угоду про постачання газу в ЄС в умовах поступової відмови Європи від російських енергоносіїв. Про це в середу, 15 червня, повідомляє агентство Reuters.

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Міністерка енергетики Ізраїлю Карін Ельхарар на церемонії підписання меморандуму про взаєморозуміння повідомила, що в документі закріплено зобов'язання ділитися природним газом із ЄС і допомагати європейським країнам урізноманітнити свої джерела постачання. У відомстві також зазначали, що угода вперше дозволить розпочати експорт ізраїльського газу в Європу в значному обсязі.

Також, за даними журналістів, згідно з меморандумом, ізраїльське паливо буде відправлено на заводи зі зрідження газу в Єгипті, а потім відправлено на європейський ринок у вигляді ЗПГ.

За даними Bloomberg, минулого року ЄС імпортував близько 40% газу з Росії, і для задоволення попиту йому необхідно шукати альтернативні джерела постачання палива на тлі російської агресії проти України.

Відповідно до угоди, ЄС заохочуватиме участь європейських компаній у тендерах на розвідку родовищ в Ізраїлі та Єгипті. Деяка кількість ізраїльського газу вже прямує трубопроводом на заводи, повідомляють журналісти.

Агентство з посиланням на офіційних осіб держав повідомляє, що на значне розширення експорту ізраїльського палива знадобиться близько двох років. Термін дії меморандуму становитиме три роки з можливістю автоматичного продовження ще на два.

Раніше ми писали, що РФ за перші 100 днів повномасштабної війни проти України заробила близько 93 мільярдів євро на експорті палива, а більшість із цих коштів — 57 млрд євро — державі-агресорові заплатили країни ЄС.

Також Фокус писав про те, як Україна може забезпечити свою енергетичну безпеку без російського газу.