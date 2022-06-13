За 100 днів війни РФ заробила 57 млрд євро на продажі палива

Незважаючи на військову агресію, Німеччина й Італія стали одними з найбільших імпортерів російського палива у світі, а Франція навіть збільшила закупівлю ЗПГ.

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Росія за перші 100 днів повномасштабної війни проти України заробила 93 мільярди євро на експорті викопного палива. Більшість із цих коштів — 57 млрд євро — державі-агресору заплатили країни Євросоюзу. Про це йдеться у червневому звіті фінського Центру досліджень енергії та чистого повітря (CREA).

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На долю ЄС із 24 лютого по 3 червня припало 61% імпорту російського палива. Найбільшими імпортерами були Китай (12,6 млрд євро), Німеччина (12,1 млрд) та Італія (7,8 млрд). За даними аналітиків, найприбутковішим для РФ став продаж сирої нафти (46 млрд євро), потім йде експорт трубопровідного газу (24 млрд), нафтопродуктів, зрідженого природного газу (ЗПГ) та вугілля.

В організації наголосили, що в той час як одні держави, такі як Польща, Фінляндія та балтійські країни, скорочують закупівлю російського палива, інші, навпаки, їх збільшили. Зокрема, йдеться про Францію, яка під час повномасштабної війни РФ проти України наростила імпорт російського ЗПГ, ставши найбільшим покупцем цього виду палива у світі.

При цьому наголошується, що у випадку Франції придбання ЗПГ відбувається не за довгостроковими контрактами, а за спотами, що вказує на свідоме рішення керівництва країни використати російські енергоносії, незважаючи на агресію РФ.

"Франція має привести свої дії у відповідність зі своїми словами: якщо вона справді підтримує Україну, вона має негайно ввести ембарго на російські викопні види палива та швидко розробити екологічно чисті джерела енергії та рішення щодо енергоефективності", — йдеться у звіті.

Раніше Фокус розбирався, чого очікувати від набуття чинності 2023 року європейського ембарго на російську нафту.

Тим часом, за даними ЗМІ, уряд Індії веде переговори щодо подвійного збільшення імпорту нафти з РФ.