Нафтове ембарго ЄС набуде чинності у 2023 році: до чого готуватися

З 2023 року в Євросоюзі діятиме заборона на імпорт російської сирої нафти морем. Експерти впевнені: санкції — серйозний удар для економіки країни-агресора.

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Євросоюз погодив шостий пакет санкцій, у якому передбачено ембарго на постачання сирої російської нафти морем, починаючи з 2023 року. Хоча низка країн ЄС уже у 2022 році відмовиться від російської нафти, а деякі, як Литва та Польща, — і від російського газу. Про це йдеться в новій статті Фокусу "Заборонити криваві гроші. Як шостий пакет санкцій ЄС вплине на війну в Україні".

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"Це значний удар для РФ, особливо якщо інші країни наростять видобуток, а зростання Китаю уповільниться. Тоді доходи РФ значно просядуть. Зараз ситуація така, що падіння обсягів експорту повністю компенсується зростанням ціни на енергоносії. Згодом ситуація вирівняється, країни замінять постачальників, і падіння обсягів постачання із РФ також відіб'ється в обсязі доходів", — розповів Фокусу виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук.

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Заборонити криваві гроші. Як шостий пакет санкцій ЄС вплине на війну в Україні

Найімовірніше, щоб зберегти рівень видобутку, найближчими місяцями Росія спробує домовитися перекинути постачання нафти з європейського напрямку на азіатський.

Економіст, консультант Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Віталій Шапран каже, що з урахуванням високих цін на нафту у світі навіть за умови торгівлі російською нафтою з дисконтом $30 за барель, РФ матиме непогані доходи. "Щоб змінити ситуацію докорінно, потрібно, щоб ціна російських марок нафти опустилася до $30-40 за барель. Зараз у ЄС та США обговорюють майбутню модель створення картелю, який би диктував ціну РФ. Ось картельний механізм буде вже найефективнішою зброєю, а поточний крок ЄС є першим кроком до знищення нафтової галузі агресора”, — пояснює Віталій Шапран.

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Втрати РФ від європейського ембарго можуть сягати десятків мільярдів. "Якщо говорити в термінах податкових надходжень, то втрати бюджету РФ від таких дій, головним чином, від зменшення обсягів постачання нафти, ми (CASE Ukaine) оцінюємо в суму $12-15 млрд на рік. Це близько 5% доходів федерального бюджету і близько 3% доходів загального бюджету. Загалом, це дуже багато — це приблизно половина річних видатків Росії на поліцію, росгвардію та суди", — зазначив у коментарі Фокусу Євген Дубогриз, асоційований експерт CASE Україна.

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На думку Віталія Шапрана, необхідно домогтися того, щоб агресор постачав умовно безплатну нафту всьому європейському регіону або знизив видобуток до 2-3 млн барелів на день. Тоді економіка РФ справді серйозно постраждає внаслідок спільних зусиль країн світу щодо посилення санкцій до агресора.

Раніше Фокус писав, що санкції Євросоюзу в шостому пакеті включають ембарго на імпорт російської нафти морськими шляхами, а також відключення "Сбербанку", Россельхозбанку, Московського кредитного банку та одного білоруського банку від системи SWIFT.

Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" зупинив постачання газу до Нідерландів після відмови платити рублями.

Як повідомлялося, Литва офіційно припиняє закупівлю російських енергоносіїв — природного газу, нафти та електроенергії.