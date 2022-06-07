Повна "залізна завіса": як санкції ЄС наближають крах економіки РФ

У шостому пакеті санкцій Євросоюзу – блокування SWIFT російського Сбербанку та інших банків РФ. Експерти вважають, що заходи ЄС – серйозний крок у напрямку знеструмлення військової машини Путіна.

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У шостому пакеті санкцій Євросоюз поширив чинну заборону на надання спеціалізованих послуг з обміну фінансовими повідомленнями (SWIFT) ще на три російські фінустанови — найбільший російський Сбербанк, а також на Московський кредитний банк та Россельхозбанк. Також під санкціями опинився "Белінвестбанк" (Білоруський банк розвитку та реконструкції, один із найбільших банків Білорусі, є уповноваженим банком з обслуговування державних програм). Про це йдеться у новій статті Фокусу "Заборонити криваві гроші. Як шостий пакет санкцій ЄС вплине на війну в Україні".

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"Звичайно, по найбільшому роздрібному банку Росії завдано важкого удару, тепер усі міжнародні перекази підуть через банк-посередник, який погодиться обслуговувати Сбербанк", — розповів Фокусу Віталій Шапран, економіст, консультант Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Заборонити криваві гроші. Як шостий пакет санкцій ЄС вплине на війну в Україні

Євген Дубогриз, асоційований експерт CASE Україна, вважає, що тепер Сбербанк не зможе кореспондуватися з банками ЄС (раніше США запроваджувало санкції проти Сбербанку, тому американські банки також не мають права кореспондуватися з ним). "Це унеможливлює будь-які розрахунки за товари, експорт-імпорт за участю Сбербанку. Фактично це означає, що Росії доведеться використовувати інші банки для своїх операцій із Заходом", — зазначив Євген Дубогриз. За його словами , фактично в Росії лишається тільки один банк, який може здійснювати угоди із Заходом у великих обсягах – Газпромбанк.

Щоб зупинити воєнну машину Путіна, санкцій поки що ще недостатньо, кажуть експерти. На думку Євгена Дубогриза, необхідно відключення від SWIFT УСІХ банків Росії, незалежно, державні, приватні чи іноземні.

Бойкот російських товарів країнами, заборони транспорту, конфіскація активів росіян, блокування SWIFT для банків — найголовніші санкції проти РФ

"Повний бойкот всього експорту в Росію, відмова ЄС і США та їх партнерів від поставок будь-яких товарів. Повне ембарго на нафту. Поступова відмова від газу, починаючи з наступного року. Обмеження на всі розрахунки громадян Росії у ЄС та США. Припинення обслуговування будь-яких зобов'язань перед РФ Блокування усіх логістичних потужностей Росії за кордоном — транспорт, включаючи морський та авіаційний, наземний, складські потужності. Конфіскація усіх активів Росії та її громадян за кордоном. Фактично це те, що і називається "залізна завіса", — перерахував Євген Дубогриз санкційні заходи, які можуть серйозно загальмувати активність економіки агресора.

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РФ навчилася обходити санкції Заходу на імпорт нафти та продає її на довоєнному рівні, — WSJ

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, Росії надали рівно 30 днів до оголошення офіційного дефолту.

Раніше повідомлялося, що до шостого пакету санкцій Європейського союзу проти РФ потрапили наближена до президента Росії Володимира Путіна олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, діти та дружина прес-секретаря російського лідера Дмитра Пєскова.