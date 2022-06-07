Заборонити криваві гроші. Як шостий пакет санкцій ЄС вплине на війну в Україні

У шостому пакеті санкцій ЄС — ембарго на російську нафту та чергові заборони для великих банків агресора. Втрати Росії від ембарго можуть перевищити $20 млрд. Але ефект від запроваджених санкцій не буде миттєвим.

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Євросоюз очікувано ухвалив рішення заборонити імпорт або передачу сирої нафти та низки нафтопродуктів із РФ до ЄС. Про це йдеться у шостому пакеті санкцій Євросоюзу, який був узгоджений та затверджений на початку червня.

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Поетапна відмова Європи від російської нафти займе від шести місяців для сирої нафти до восьми місяців для нафтопродуктів.

Тимчасово виняток надано Угорщині, Словаччині та Чехії — для продовження імпорту російської нафти нафтопроводом "Дружба". У ЄС прийняли той факт, що зазначені країни надто залежні від російських постачань, і поки що у них не може бути альтернативи російським енергоресурсам. Болгарія та Хорватія також отримають тимчасові винятки — їм поки що дозволили імпортувати з РФ сиру нафту та вакуумний газойль морем.

Водночас у Німеччині обіцяють уже до кінця літа відмовитись від російської нафти.

Фокус з'ясував, які наслідки для агресора та війни проти України спричиняють нові санкційні заходи Євросоюзу.

Сбербанк, на вихід! Що не зможе робити великий російський держбанк після запровадження санкцій

У шостому пакеті ЄС поширив вже чинну заборону на надання спеціалізованих послуг з обміну фінансовими повідомленнями (SWIFT) ще на три російські кредитні установи — найбільший російський Сбербанк, а також Московський кредитний банк і Россельхозбанк. Також під санкціями опинився "Белінвестбанк" (Білоруський банк розвитку та реконструкції, один із найбільших банків Білорусі, є уповноваженим банком з обслуговування державних програм).

"Звичайно, по найбільшому роздрібному банку Росії завдали важкого удару, тепер усі міжнародні перекази підуть через банк-посередник, який погодиться обслуговувати Сбербанк", — каже Фокусу Віталій Шапран, економіст, консультант Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про те, що відключення від SWIFT Сбербанку — хороша для України новина, говорить і Євген Дубогриз, асоційований експерт CASE Україна. "Сбербанк не зможе кореспондуватися з банками ЄС (раніше США вводило санкції проти Сбербанку, так що американські банки також не мають права кореспондуватися з ним). Це унеможливлює будь-які розрахунки за товари, експорт-імпорт за участю Сбербанку. Фактично це означає, що Росії доведеться використовувати інші банки для своїх операцій із Заходом. Це буде досить складно зробити, тому що це великі обсяги угод, не факт, що інші банки швидко впораються, доведеться вкладати кошти в платіжну інфраструктуру, це додаткові витрати", — зазначає Євген Дубогриз. За його словами , фактично в Росії залишається лише один банк, який може здійснювати угоди із Заходом у великих обсягах — Газпромбанк.

Санкції до Сбербанку — це зупинка хоча б на певний час усіх експортних надходжень до скарбниці РФ, що йшли через рахунки в цьому банку

Для клієнтів-фізособ санкції для Сбербанку означають неможливість оплати картками за кордоном, а також використання сервісів Google Pay та Apple Pay навіть всередині Росії. "Це має зменшити обсяг розрахунків, обсяги споживання росіян, отже, і вплине на обсяги податків та надходжень до бюджету Росії. І просто збільшаться "транзакційні витрати" росіян — доведеться переходити в інші банки, а це додатковий час та гроші. Плюс потенційний відтік грошових коштів із Сбербанку", — каже Євген Дубогриз.

Віталій Шапран уточнює: воєнної машини Путіна санкції до Сбербанку навряд стосуватимуться напряму, а ось клієнтам банку це завдасть клопоту, і багато хто з тих, хто активно веде зовнішньоекономічні операції, буде змушений залишити банки без SWIFT.

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Водночас експерти говорять про те, що максимальний ефект для агресора могли б мати жорсткі санкції по всіх російських банках, але поки що до таких заходів в ЄС не готові, оскільки розрахунки з країною-агресором продовжуються як по експортним, так і по імпортним операціям. "Поки хоч один російський банк зможе вести зовнішні операції, ці санкції створюють незручності, але, по суті, не перекривають можливості вести розрахунки з РФ", — підкреслив виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук.

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З 2023 року у Євросоюзі діятиме заборона на імпорт сирої нафти морем. Експерти впевнені: ці санкції є серйозним ударом для економіки країни-агресора.

"Це значний удар для РФ, особливо якщо інші країни наростять видобуток, а Китай уповільниться зі своїм зростанням. Тоді доходи РФ значно просядуть. Зараз ситуація така, що падіння обсягів експорту повністю компенсується зростанням ціни на енергоносії. Згодом ситуація вирівняється, країни замінять постачальників, і падіння обсягів постачання з РФ також буде відображено в обсязі доходів", — каже Дмитро Боярчук. Звичайно, не йдеться про миттєвий ефект від санкцій, найімовірніше, на це знадобиться від року до трьох років.

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Щоправда, деякі експерти сумніваються, що у країн ЄС вдасться швидко переорієнтуватися на нових постачальників. "40 млн. тонн нафти Росія постачала до Євросоюзу (нафтопроводом "Дружба", — Фокус, всього в ЄС морем надходило щорічно 110-120 млн. тонн) , хто цей обсяг заміщатиме? Неприємно, але в ЄС дуже чекають миру. Там хочуть "бізнес-миру", адже потім можна буде ігнорувати заборону, або взагалі відмовитися від ембарго", — каже Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Очевидно, що вже найближчими місяцями Росія спробує домовитися перекинути поставки з європейського напрямку на азіатський. Враховуючи високі ціни на нафту у світі, Віталій Шапран зазначає, що навіть за умови торгівлі російською нафтою з дисконтом $30 за барель, РФ матиме непогані доходи. "Щоб змінити ситуацію докорінно, потрібно, щоб ціна російських марок нафти опустилася до $30-40 за барель. Зараз у ЄС та США обговорюють майбутню модель створення картелю, який би диктував ціну РФ. Ось картельний механізм буде вже найефективнішою зброєю, а поточний крок ЄС є першим кроком до знищення нафтової галузі агресора", — пояснює Віталій Шапран.

Росія спробує переорієнтувати постачання нафти на азіатський напрямок. Але за умови серйозного дисконту в ціні доходи агресора однаково впадуть.

І все ж таки втрати РФ від європейського ембарго будуть відчутні для агресора. Як підкреслив Євген Дубогриз, якщо йдеться про експортні доходи, то Bloоmberg оцінив майбутні втрати Росії на рівні щонайменше $22 млрд.

"Якщо говорити в термінах податкових надходжень, то втрати бюджету РФ від таких дій, головним чином, від зменшення обсягів постачання нафти, ми (CASE Ukaine) оцінюємо у суму $12-15 млрд. на рік. Це близько 5% доходів федерального бюджету і близько 3% доходів загального бюджету. Загалом, це дуже багато — це приблизно половина річних видатків Росії на поліцію, росгвардію та суди", — зазначив Євген Дубогриз.

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Побачити та проаналізувати вплив нафтового ембарго на РФ можна буде вже у 2023 році, коли стане ясно, чи зможе РФ перекинути постачання на Азію, а також, яким буде рівень видобутку нафти в Росії. "Ми повинні домогтися того, щоб агресор постачав умовно безкоштовну нафту всьому європейському регіону або зменшив видобуток до 2-3 млн. барелів на день. Інструментарій для цього є", — упевнений Віталій Шапран.

Для тепла та виробництва. Чи зможе Європа відмовитись від російського газу

Нагадаємо, Європейський Союз розробив план заміщення російського газу, згідно з яким ЄС планує отримати 50 млрд. кубометрів зрідженого газу зі США або Катару, 10 млрд. кубометрів — через трубопроводи, і ще 25 млрд. кубометрів газу буде вироблено за рахунок прискореного запуску морських турбін та фотоелектричних панелей.

Нагадаємо, загальний обсяг імпорту газу з РФ до Євросоюзу сягає 155 млрд. кубометрів на рік.

Відмовитись від природного газу з РФ країнам Європи буде набагато складніше, ніж від нафти, кажуть опитані Фокусом експерти.

"Дуже складно. Особливо великим споживачам — Німеччині та Франції. На відміну від нафти, від газу — для опалення — вони справді залежні. Але газ не такий важливий з точки зору експортної виручки та доходів бюджету Росії, як нафта — від нафти надходження більші приблизно у 4,5 рази", — зазначає Євген Дубогриз.

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Дмитро Боярчук теж наголошує: у плані доходів РФ виторг від експорту газу не такий критичний. "А ось залежність країн ЄС від газу дуже істотна і болюча. Тому вони дотримуються тут принципу, що якщо санкції роблять болючіше тим, хто ці санкції накладає, то з цим краще не поспішати. А якщо врахувати, що відмова від російського газу буде розтягнута у часі, то це рішення ще можуть багато разів переглядати та змінювати", — вважає експерт.

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Для відмови від російського газу країнам ЄС потрібні мільярди євро інвестицій у створення мережі терміналів та нової газової інфраструктури.

Втім, деякі країни вже відмовилися від газу. Причини — небажання платити за газ у рублях, а також цілеспрямована політика країн, спрямована на уникнення залежності від російських енергоресурсів. Йдеться, наприклад, про Нідерланди, Фінляндії, Польщу, Болгарію та Литву.

У Литві імпорту російського газу немає з початку квітня, а попит покриває Клайпедський термінал зрідженого природного газу. У багатьох країнах планують будувати такі термінали, зокрема раніше про це заявляв канцлер Німеччини Олаф Шольц. На думку Юрія Корольчука, на побудову нової системи постачання і нових терміналів у ЄС можуть піти роки.

"Росія постачає 150 млрд. кубометрів до ЄС. Навіть щоб половину цього обсягу замістити, потрібно перекроїти ринок. Це роботи на десятиліття", — вважає експерт.

Тим часом, незважаючи на активні дискусії європейців щодо російського газу, офіційно Євросоюз ембарго на газ ще не ставив.

"Мені здається, на цьому етапі обмеження на купівлю російського газу не є предметом розмови про подальші санкції. На жаль", — резюмує Євген Дубогриз.

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