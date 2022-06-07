Газове ембарго та зброю: Єрмак сказав, як урятувати світ від продовольчої кризи
РФ створює продовольчу кризу, обстрілюючи зернові термінали та крадучи українське зерно. У ОП назвали 3 кроки протистояння діям Москви.
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Росія продовжує розпалювати у світі продовольчу кризу, блокуючи українські порти та обстрілюючи зернові термінали. Про це написав глава Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак у Telegram.
Продовольчу криза, за словами глави ОП, Росія створює штучно.
"РФ блокує наші порти, обстрілює зернові термінали і краде зерно. Вона зайняла частину наших територій, завадивши там провести посівну", — наголосив Єрмак.
Світова спільнота, на його думку, має зробити три важливі кроки:
- забезпечити військові конвої для українських танкерів, щоби вивезти зерно з портів.
- швидше посилювати санкції проти бізнес-еліт, енергетичного та банківського секторів Росії. Пріоритетом має стати газове ембарго.
- надати більше зброї та якнайшвидше, щоб ЗСУ звільнили тимчасово окуповані території та не допустили просування ЗС РФ.
Нагадаємо, що російські загарбники знищили ракетним ударом у Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні.
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що цей напад суперечить обіцянкам президента Росії Володимира Путіна забезпечити торговим судам безпечний прохід із портів України.
6 червня стало відомо про узгодження схеми розблокування портів Одеси між Україною, РФ та Туреччиною. В Анкарі говорили, що дорожню карту мають затвердити 8-9 червня під час візиту глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Туреччини.