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Газове ембарго та зброю: Єрмак сказав, як урятувати світ від продовольчої кризи

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продовольство, продовольча криза, пшениця
Фото: agroportal.ua

РФ створює продовольчу кризу, обстрілюючи зернові термінали та крадучи українське зерно. У ОП назвали 3 кроки протистояння діям Москви.

Росія продовжує розпалювати у світі продовольчу кризу, блокуючи українські порти та обстрілюючи зернові термінали. Про це написав глава Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак у Telegram.

Продовольчу криза, за словами глави ОП, Росія створює штучно.

"РФ блокує наші порти, обстрілює зернові термінали і краде зерно. Вона зайняла частину наших територій, завадивши там провести посівну", — наголосив Єрмак.

Світова спільнота, на його думку, має зробити три важливі кроки:

  • забезпечити військові конвої для українських танкерів, щоби вивезти зерно з портів.
  • швидше посилювати санкції проти бізнес-еліт, енергетичного та банківського секторів Росії. Пріоритетом має стати газове ембарго.
  • надати більше зброї та якнайшвидше, щоб ЗСУ звільнили тимчасово окуповані території та не допустили просування ЗС РФ.

Нагадаємо, що російські загарбники знищили ракетним ударом у Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що цей напад суперечить обіцянкам президента Росії Володимира Путіна забезпечити торговим судам безпечний прохід із портів України.

6 червня стало відомо про узгодження схеми розблокування портів Одеси між Україною, РФ та Туреччиною. В Анкарі говорили, що дорожню карту мають затвердити 8-9 червня під час візиту глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Туреччини.