Газове ембарго та зброю: Єрмак сказав, як урятувати світ від продовольчої кризи

РФ створює продовольчу кризу, обстрілюючи зернові термінали та крадучи українське зерно. У ОП назвали 3 кроки протистояння діям Москви.

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Росія продовжує розпалювати у світі продовольчу кризу, блокуючи українські порти та обстрілюючи зернові термінали. Про це написав глава Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак у Telegram.

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Продовольчу криза, за словами глави ОП, Росія створює штучно.

"РФ блокує наші порти, обстрілює зернові термінали і краде зерно. Вона зайняла частину наших територій, завадивши там провести посівну", — наголосив Єрмак.

Світова спільнота, на його думку, має зробити три важливі кроки:

забезпечити військові конвої для українських танкерів, щоби вивезти зерно з портів.

швидше посилювати санкції проти бізнес-еліт, енергетичного та банківського секторів Росії. Пріоритетом має стати газове ембарго.

надати більше зброї та якнайшвидше, щоб ЗСУ звільнили тимчасово окуповані території та не допустили просування ЗС РФ.

Нагадаємо, що російські загарбники знищили ракетним ударом у Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що цей напад суперечить обіцянкам президента Росії Володимира Путіна забезпечити торговим судам безпечний прохід із портів України.

6 червня стало відомо про узгодження схеми розблокування портів Одеси між Україною, РФ та Туреччиною. В Анкарі говорили, що дорожню карту мають затвердити 8-9 червня під час візиту глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Туреччини.