Удар по Миколаєву сприяє продовольчій кризі — представник ЄС

Жозеп Боррель зазначив також, що дезінформація, яку розповсюджує Путін, стає все цинічнішою.

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Представник Євросоюзу із закордонних справ і безпеки Жозеп Боррель заявив, що росіяни знищили у Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні. Боррель наголосив, що ракетний удар сприяє розвитку глобальної продовольчої кризи.

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За словами дипломата, атака на термінал суперечить нещодавнім обіцянкам президента Росії Володимира Путіна гарантувати безпечний прохід з українських портів для торгових суден.

"Дезінформація, що розповсюджується Путіним, щоб відвести провину, стає все більш цинічною", — зазначив він.

Що стало причиною продовольчої кризи

Зерновий термінал було зруйновано 5 червня внаслідок атаки крилатими ракетами повітряного базування.

Російське вторгнення в Україну спровокувало зростання світових цін на продовольство. Чималу роль у продовольчій кризі відіграє призупинення українського експорту, яке призвело до того, що індекс цін на продовольство в березні 2022 року досяг найвищого рівня з 1990 року.

Очікується, що підвищення цін на продукти харчування найбільше вплине на економіки країн, що розвиваються, в Азії, Африці та деяких держав Південної Америки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 31 травня заявив, що російський флот гарантовано надасть безперешкодний прохід судам з українським зерном, якщо Україна розмінує акваторію Чорного моря. За його словами, Москва вже понад місяць вживає заходів, які гарантують безперешкодне вивезення українського зерна торговими судами.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко відповів на це, що, напавши на Україну, Росія заблокувала українські морські порти, а російська армія сама замінувала частину акваторії Чорного моря. Унаслідок морської блокади Україна не може експортувати сільськогосподарську продукцію морськими шляхами, а споживачі в Африці та Азії залишилися без 22 млн тонн українського зерна.

Спікер МЗС упевнений, що для початку РФ має відвести свої військові кораблі з морської акваторії України та надати гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої, які прямуватимуть морськими шляхами.