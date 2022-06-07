Удар по Николаеву способствует продовольственному кризису — представитель ЕС

Жозеп Боррель отметил также, что дезинформация, распространяемая Путиным, становится все более циничной.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Представитель Евросоюза по зарубежным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что россияне уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине. Боррель подчеркнул, что ракетный удар способствует развитию глобального продовольственного кризиса.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам дипломата, атака на терминал противоречит недавним обещаниям президента России Владимира Путина обеспечить безопасный проход из украинских портов для торговых судов.

"Дезинформация, распространяемая Путиным, чтобы отвести вину, становится все более циничной", — отметил он.

Что стало причиной продовольственного кризиса

Зерновой терминал был разрушен 5 июня в результате атаки крылатыми ракетами воздушного базирования.

Российское вторжение в Украину спровоцировало рост мировых цен на продовольствие. Немалую роль в продовольственном кризисе играет приостановка украинского экспорта, которая привела к тому, что индекс цен на продовольствие в марте 2022 достиг самого высокого уровня с 1990 года.

Ожидается, что повышение цен на продукты питания больше всего повлияет на экономики развивающихся стран в Азии, Африке и некоторых государств Южной Америки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 мая заявил, что российский флот гарантировано предоставит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Украина разминирует акваторию Черного моря. По его словам, Москва уже больше месяца принимает меры, которые гарантируют беспрепятственный вывоз украинского зерна торговыми судами.

Спикер МИД Украины Олег Николенко ответил на это, что, напав на Украину, Россия заблокировала украинские морские порты, а российская армия сама заминировала часть акватории Черного моря. В результате морской блокады Украина не может экспортировать сельскохозяйственную продукцию морскими путями, а потребители в Африке и Азии остались без 22 млн тонн украинского зерна.

Спикер МИД уверен, что для начала РФ должна отвести свои военные корабли из морской акватории Украины и предоставить гарантии о ненападении на порты и коммерческие конвои, которые будут следовать морскими путями.