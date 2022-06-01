Продовольственный кризис и рост цен: какие страны пострадают из-за войны в Украине, — Reuters

Повышение индекса мировых цен на основные продовольственные товары и продукты питания, больше всего повлияет на экономики развивающихся стран, среди которых Ливан, Иран и некоторые страны Южной Америки.

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Вооруженное вторжение РФ в Украину спровоцировало новый толчок повышения мировых цен на продовольствие. В большой мере этому способствовала приостановка украинского экспорта, которая привела к тому, что индекс цен на продовольствие, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН(FAO), которая отслеживает международные цены на наиболее продаваемые в мире продовольственные товары, в марте 2022 достиг самого высокого уровня с 1990 года. Об этом пишет агентство Reuters.

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Издание опубликовало инфографики, которые показывают какие страны и в какой мере могут столкнуться с продовольственным кризисом и стремительным скачком цен на продукты питания. Согласно приведенной информации, больше всего от продовольственного кризиса ожидаемо пострадают развивающиеся страны, которые в большей степени зависят от импорта продовольствия.

Пандемия COVID-19, экстремальные погодные условия, истощение запасов продовольствия, высокие цены на энергоносители, узкие места в цепочке поставок, ограничения и налоги на экспорт уже в течение двух лет создают нагрузку на рынок продовольствия. Однако война в Украине привела к резкому росту продовольственной инфляции во всем мире.

Европа и США

В Европе индекс потребительских цен (CPI) на продукты питания резко вырос во всех крупнейших экономиках континента, а в США CPI с января 2020 года поднялся более чем на 14 процентных пунктов.

[ + – ] Изменение индекса потребительских цен (CPI) на продукты питания в США и Европе

Страны Африки и Азии

В развивающихся странах и государствах с формирующимся рынком изменение индекса еще более значительное, в результате чего потребители столкнулись с гораздо более высокими ценами на основные продукты питания. В качестве экстремального примера, где инфляция на продукты питания выросла на сотни пунктов можно привести Ливан. В стране, которая в значительной степени зависит от импорта продовольствия, в том числе от импорта украинской пшеницы, индекс цен с 2020 года вырос более чем на 3 000 процентных пунктов.

[ + – ] Изменение индекса CPI на продукты питания в странах Африки и Азии

[ + – ] Изменение индекса CPI в Ливане, Аргентине и Турции

Во многих развивающихся странах продукты питания являются крупнейшей категорией в общем CPI. В среднем на них приходится около 40%. А согласно данным Международного валютного фонда, в Индии и Пакистане они составляют до половины общей стоимости жизни.

Рост цен на основные продукты питания уже вызвал протесты в разных уголках мира. Например, в Иране протестующие вышли на улицы после того, как цены на курятину, яйца, масло, хлеб и молоко выросли сразу на 300%.

[ + – ] Акции протеста в Испании против повышения цен на топливо и продовольствие

[ + – ] "Голодные бунты" в Иране

Продовольственные запасы под угрозой

По данным Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), за 8 месяцев до российского вторжения через черноморские порты в Украине прошли 51 млн тонн зерна. После вторжения большая часть нынешнего экспортного украинского зерна "застряла" в стране из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры, закрытых портов и российской блокады в Черном море. По данным ВПП, эти блокировки также означают, что к моменту сбора урожая 2022 года не будет достаточного количества хранилищ.

[ + – ] Крупнейшие импортеры российского и украинского зерна

Таким образом, дефицит может иметь разрушительные последствия для многих стран, которые полагались на Украину и Россию в отношении половины своего импорта пшеницы. Например Египет, который недавно заключил соглашение с Индией, чтобы заменить 80% импортируемой пшеницы, которую ранее привозили из России и Украины.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти Херсонской области начали вывозить зерно прошлого урожая, собранное украинскими аграриями, на территорию Российской Федерации. Как заявил "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов, прошлогодний урожай пшеницы начали "экспортировать" в Россию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия в войне с Украиной. По его словам, Москва держит "в заложниках" поставки не только в Украину, но и во многие страны мира.