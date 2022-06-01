Продовольча криза та зростання цін: які країни постраждають через війну в Україні, — Reuters

Підвищення індексу світових цін на основні продовольчі товари та продукти харчування найбільше вплине на економіки країн, що розвиваються, серед яких Ліван, Іран і деякі країни Південної Америки.

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Збройне вторгнення РФ в Україну спровокувало новий поштовх до підвищення світових цін на продовольство. Найбільше цьому сприяло призупинення українського експорту, яке призвело до того, що індекс цін на продовольство, згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації при ООН (FAO), яка відстежує міжнародні ціни на ті продовольчі товари, які найбільше продаються у світі, у березні 2022 року досяг найвищого рівня з 1990 року. Про це пише агентство Reuters.

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Видання опублікувало інфографіки, які показують які країни та наскільки можуть зіткнутися з продовольчою кризою та стрімким стрибком цін на продукти харчування. Згідно з наведеною інформацією, найбільше від продовольчої кризи очікувано постраждають країни, що розвиваються, які найбільше залежать від імпорту продовольства.

Пандемія COVID-19, екстремальні погодні умови, виснаження запасів продовольства, високі ціни на енергоносії, вузькі місця в ланцюжку поставок, обмеження та податки на експорт уже протягом двох років створюють навантаження на ринок продовольства. Проте війна в Україні призвела до різкого зростання продовольчої інфляції в усьому світі.

Європа та США

У Європі індекс споживчих цін (CPI) на продукти харчування різко виріс у всіх найбільших економіках континенту, а в США CPI зі січня 2020 року піднявся більш ніж на 14 процентних пунктів.

[ + – ] Зміна індексу споживчих цін (CPI) на продукти харчування в США та Європі

Країни Африки й Азії

У країнах і державах із ринком, що формується, зміна індексу ще більш значна, в результаті чого споживачі зіткнулися з набагато вищими цінами на основні продукти харчування. Як екстремальний приклад, де інфляція на продукти харчування зросла на сотні пунктів, можна навести Ліван. У країні, яка значною мірою залежить від імпорту продовольства, у тому числі від імпорту української пшениці, індекс цін із 2020 року зріс на понад 3 000 процентних пунктів.

[ + – ] Зміна індексу CPI на продукти харчування в країнах Африки й Азії

[ + – ] Зміна індексу CPI у Лівані, Аргентині й Туреччині

У багатьох країнах, що розвиваються, продукти харчування є найбільшою категорією в загальному CPI. У середньому вони припадає близько 40%. А за даними Міжнародного валютного фонду, в Індії та Пакистані вони становлять до половини загальної вартості життя.

Зростання цін на основні продукти харчування вже викликало протести в різних куточках світу. Наприклад, в Ірані протестувальники вийшли на вулиці після того, як ціни на курятину, яйця, олію, хліб і молоко зросли одразу на 300%.

[ + – ] Акції протесту в Іспанії проти підвищення цін на пальне та продовольство

[ + – ] "Голодні бунти" в Ірані

Продовольчі запаси під загрозою

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), за 8 місяців до російського вторгнення через чорноморські порти в Україні пройшли 51 млн тонн зерна. Після вторгнення більша частина нинішнього експортного українського зерна "застрягла" в країні через пошкодження залізничної інфраструктури, закриті порти та російську блокаду в Чорному морі. За даними ВПП, ці блокування також означають, що на момент збору врожаю 2022 року не буде достатньої кількості сховищ.

[ + – ] Найбільші імпортери російського й українського зерна

Отже, дефіцит може мати руйнівні наслідки для багатьох країн, які покладалися на Україну та Росію щодо половини свого імпорту пшениці. Наприклад, Єгипет, який нещодавно уклав угоду з Індією, щоб замінити 80% імпортованої пшениці, яку раніше привозили з Росії та України.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Херсонської області почала вивозити зерно минулого врожаю, зібране українськими аграріями, на територію Російської Федерації. Як заявив "заступник голови військово-цивільної адміністрації" регіону Кирило Стремоусов, торішній урожай пшениці почали "експортувати" в Росію.

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Росію у використанні продовольства як зброї у війні з Україною. За його словами, Москва тримає "в заручниках" постачання не лише Україну, а й багато країн світу.