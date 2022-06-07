Газовое эмбарго и оружие: Ермак сказал, как спасти мир от кризиса продовольствия

РФ создает продовольственный кризис, обстреливая зерновые терминалы и воруя украинское зерно. В ОП назвали 3 шага для противостояния действиям Москвы.

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Россия продолжает разжигать в мире продовольственный кризис, блокируя украинские порты и обстреливая зерновые терминалы. Об этом написал глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак в Telegram.

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Продовольственный кризис, по словам главы ОП, Россия создает искусственно.

"РФ блокирует наши порты, обстреливает зерновые терминалы и ворует зерно. Она заняла часть наших территорий, помешав там провести посевную", – подчеркнул Ермак.

Мировое сообщество по его мнению, должно сделать три важных шага:

обеспечить военные конвои для украинских танкеров, чтобы вывезти зерно из портов.

быстрее ужесточать санкции против бизнес-элит, энергетического и банковского секторов России. Приоритетом должно стать газовое эмбарго.

предоставить больше оружия и как можно скорее, чтобы ВСУ освободили временно оккупированные территории и не допустили продвижение ВС РФ.

Напомним, что российские захватчики уничтожили ракетным ударом в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что это нападение противоречит обещаниям президента России Владимира Путина обеспечить торговым судам безопасный проход из портов Украины.

6 июня стало известно о согласовании схемы разблокировки портов Одессы между Украиной, РФ и Турцией. В Анкаре говорили, что дорожную карту должны утвердить 8-9 июня во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию.