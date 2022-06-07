Полный "железный занавес": как санкции ЕС приближают крах экономики РФ

В шестом пакете санкций Евросоюза – блокировка SWIFT российского Сбербанка и ряда других банков РФ. Эксперты считают, что меры Евросоюза – серьезный шаг в направлении обесточивания военной машины Путина.

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В шестом пакете санкций Евросоюз распространил уже действующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями (SWIFT) еще на три российских финучреждения — крупнейший российский "Сбербанк", а также на "Московский кредитный банк" и "Россельхозбанк". Также под санкциями оказался "Белинвестбанк" (Белорусский банк развития и реконструкции, один из крупнейших банков Беларуси, является уполномоченным банком по обслуживанию государственных программ). Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Запретить кровавые деньги. Как шестой пакет санкций ЕС повлияет на войну в Украине".

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"Конечно, по крупнейшему розничному банку России нанесен тяжелый удар, теперь все международные переводы пойдут через банк-посредник, который согласится обслуживать Сбербанк", — рассказал Виталий Шапран, экономист, консультант Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Запретить кровавые деньги. Как шестой пакет санкций ЕС повлияет на войну в Украине

Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина, считает, что теперь Сбербанк не сможет корреспондироваться с банками ЕС (ранее США вводило санкции против Сбербанка, так что американские банки также не имеют права корреспондироваться с ним, — ред.). "Это делает невозможными любые расчеты за товары, экспорт-импорт с участием Сбербанка. Фактически это означает, что России придется использовать другие банки для своих операций с Западом", — отметил Евгений Дубогрыз. По его словам, фактически в России остается только один банк, который может совершать сделки с Западом в больших объемах – Газпромбанк.

Чтобы остановить военную машину Путина, санкций пока все еще недостаточно, говорят эксперты. По мнению Евгения Дубогрыза, необходимо отключение от SWIFT ВСЕХ банков России, независимо, государственные, частные или иностранные.

Бойкот российских товаров странами, запреты для транспорта, конфискация активов россиян, блокировка SWIFT для банков — самые главные санкции против РФ

"Полный бойкот всего экспорта в Россию, отказ ЕС и США и их партнеров от поставок любых товаров. Полное эмбарго на нефть. Постепенный отказ от газа, начиная со следующего года. Ограничение на все расчеты граждан России в ЕС и США. Прекращение обслуживания каких-либо обязательств перед РФ. Блокировка всех логистических мощностей России за рубежом – транспорт, включая морской и авиационный, и наземный, складские мощности. Конфискация всех активов России и его граждан за рубежом. Фактически это то, что и называется "железный занавес", — перечислил Евгений Дубогрыз санкционные меры, которые могут серьезно затормозить активность экономики агрессора.

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РФ научилась обходить санкции Запада на импорт нефти и продает ее на довоенном уровне, — WSJ

Напомним, как ранее писал Фокус, России дали ровно 30 дней до объявления официального дефолта.

Ранее сообщалось, что в шестой пакет санкций Европейского союза против РФ попали приближенная к президенту России Владимиру Путину олимпийская чемпионка Алина Кабаева, дети и супруга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.