РФ научилась обходить санкции Запада на импорт нефти и продает ее на довоенном уровне, — WSJ

Журналисты утверждают, что трейдеры стараются скрыть происхождение российской нефти, чтобы обеспечить ее экспорт. Поэтому нефть скрывают в продуктах нефтепереработки, а также перебрасывают на другие корабли, как делают это Иран и Венесуэла.

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Европейский Союз наложил санкции на частичный импорт нефти из России, однако грузоотправители и переработчики доставляют на рынок, скрывая ее происхождение. В прошлом месяце некоторые виды топлива, которые, как предполагается, частично производятся из российской нефти, были доставлены в США — Нью-Йорк и Нью-Джерси. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

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Журналисты отмечают, что грузы были отправлены через Суэцкий канал и Атлантический океан с индийских нефтеперерабатывающих заводов, которые стали крупными покупателями нефти.

После вторжения России в Украину и санкций со стороны ЕС и США, трейдеры стараются скрыть происхождение российской нефти, чтобы обеспечить ее экспорт. Поэтому нефть скрывают в продуктах нефтепереработки, а именно в бензин, дизельное топливо и химикаты.

Нефть также перебрасывают на другие корабли, как делают это Иран и Венесуэла, находящееся под санкциями. По сообщениям судоходных компаний, перевозки осуществляются в Средиземном море, у берегов Западной Африки и Черного моря, а затем нефть направляется в Китай, Индию и Западную Европу.

По данным Международного энергетического агентства, экспорт нефти из России восстановился уже в апреле после падения на фоне первый западных санкций. Он увеличился на 620 000 баррелей до 8,1 миллиона баррелей в день, что близко к довоенному уровню.

Тем временем Индия стала ключевым центром для потоков российской нефти. Согласно данным компании Kpler, импорт страны резко вырос до 800 000 баррелей в день с начала полномасштабной войны в Украине по сравнению с 30 000 баррелей в день ранее. Вероятно, это связанно с большими скидками.

Кроме того, экспорт нефтепродуктов из Индии, подкрепленный дешевыми поставками из России, также резко вырос с момента начала войны. Ежедневные поставки в Европу выросли на треть, а в США — на 43% в квартальном исчислении.

"Если индийские нефтеперерабатывающие заводы на западном побережье импортируют много российской нефти, то да, вероятно, некоторое количество российской нефти пойдет на производство этих продуктов", — сказал аналитик по нефтепродуктам в консалтинговой фирме Energy Aspects Коэн Весселс.

Напомним, 31 мая The Wall Street Journal писали, что ОПЕК может исключить России из соглашения по добыче нефти. По информации журналистов, это связанно с тем, что санкции США и ЕС на экспорт нефти подрывают способность Москвы добывать ее больше.

30 мая ЕС согласовал 6 пакет санкций, в котором предусмотрено эмбарго на импорт российской нефти. К концу 2022 года под запрет попадет 90% импорта нефти из РФ в страны ЕС.

Ранее, 8 марта президент США Джо Байден объявил запрет на импорт нефти из РФ, а в Великобритании заявили, что откажутся от российской нефти и нефтепродуктов до конца года.