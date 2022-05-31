ОПЕК может исключить РФ из соглашения по добыче нефти, — СМИ

По данным журналистов, это связанно с тем, что санкции Запада и частичное эмбарго на импорт российской нефти подрывают способность Москвы добывать ее больше.

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Некоторые члены ОПЕК (организация, состоящая из стран-экспортеров нефти — ред) изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти. Это связанно с тем, что санкции Запада и частичное эмбарго на импорт российской нефти подрывают способность Москвы добывать ее больше. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Журналисты отмечают, что освобождение России от ее целей по добыче нефти может потенциально открыть путь для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других производителей в ОПЕК, чтобы добывать значительно больше сырой нефти. На этом настаивают США и европейские страны, потому что вторжение в Украину подняло цены на нефть выше 100 долларов за баррель.

Россия является одним из трех крупнейших производителей нефти в мире и в прошлом году договорилась с 9 странами, которые не входят в ОПЕК, о ежемесячном увеличении добычи этого продукта. Однако сейчас ожидается, что ее добыча упадет на 8% в 2022 года и неизвестно, согласится ли она освобождение от производственных целей сделки.

По словам делегатов, пока что нет официального призыва к ОПЕК добывать больше нефти, чтобы компенсировать любой потенциальный дефицит России. Однако некоторые страны в Персидском заливе начали планировать увеличение добычи в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, 30 мая в ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В рамках новых ограничений к концу 2022 года под запрет попадет 90% импорта российской нефти в страны ЕС.

Bloomberg писал, что РФ будет терять $10 млрд. в год из-за ограничений с экспортом нефти в ЕС. Прекращение поставок по северной ветке нефтепровода "Дружба" сократит доход от продажи нефти еще на $12 млрд.

Ранее, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт нефти из России, а глава Министерства энергетики Великобритании Квази Квартег сообщил, что страна откажется от российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.