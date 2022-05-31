ОПЕК може виключити РФ із угоди з видобутку нафти, — ЗМІ
За даними журналістів, це пов'язано з тим, що санкції Заходу та часткове ембарго на імпорт російської нафти підривають здатність Москви видобувати її більше.
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Деякі члени ОПЕК (організація, що складається з країн-експортерів нафти — ред.) вивчають ідею припинення участі Росії в угоді з видобутку нафти. Це пов'язано з тим, що санкції Заходу та часткове ембарго на імпорт російської нафти підривають здатність Москви видобувати її більше. Про це пише американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
Журналісти зазначають, що звільнення Росії від її цілей з видобутку нафти може потенційно відкрити шлях для Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та інших виробників у ОПЕК, щоб видобувати значно більше сирої нафти. На цьому наполягають США та європейські країни, бо вторгнення в Україну підняло ціни на нафту вище за 100 доларів за барель.
Росія є одним із трьох найбільших виробників нафти у світі і минулого року домовилася з 9 країнами, які не входять до ОПЕК, про щомісячне збільшення видобутку цього продукту. Проте зараз очікується, що її видобуток впаде на 8% у 2022 році і невідомо, чи погодиться вона звільнення від виробничих цілей угоди.
За словами делегатів, поки що немає офіційного заклику до ОПЕК видобувати більше нафти, щоб компенсувати будь-який потенційний дефіцит Росії. Проте деякі країни у Перській затоці почали планувати збільшення видобутку протягом найближчих кількох місяців.
Нагадаємо, 30 травня у ЄС узгодили шостий пакет санкцій проти Росії. У межах нових обмежень до кінця 2022 року під заборону потрапить 90% імпорту російської нафти до країн ЄС.
Bloomberg писав, що РФ втрачатиме $10 млрд. на рік через обмеження з експортом нафти до ЄС. Припинення постачання північною гілкою нафтопроводу "Дружба" скоротить дохід від продажу нафти ще на $12 млрд.
Раніше, 8 березня, президент США Джо Байден оголосив про заборону на імпорт нафти з Росії, а глава Міністерства енергетики Великобританії Квазі Квартег повідомив, що країна відмовиться від російської нафти і нафтопродуктів до кінця 2022 року.