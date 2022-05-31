ОПЕК може виключити РФ із угоди з видобутку нафти, — ЗМІ

За даними журналістів, це пов'язано з тим, що санкції Заходу та часткове ембарго на імпорт російської нафти підривають здатність Москви видобувати її більше.

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Деякі члени ОПЕК (організація, що складається з країн-експортерів нафти — ред.) вивчають ідею припинення участі Росії в угоді з видобутку нафти. Це пов'язано з тим, що санкції Заходу та часткове ембарго на імпорт російської нафти підривають здатність Москви видобувати її більше. Про це пише американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

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Журналісти зазначають, що звільнення Росії від її цілей з видобутку нафти може потенційно відкрити шлях для Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та інших виробників у ОПЕК, щоб видобувати значно більше сирої нафти. На цьому наполягають США та європейські країни, бо вторгнення в Україну підняло ціни на нафту вище за 100 доларів за барель.

Росія є одним із трьох найбільших виробників нафти у світі і минулого року домовилася з 9 країнами, які не входять до ОПЕК, про щомісячне збільшення видобутку цього продукту. Проте зараз очікується, що її видобуток впаде на 8% у 2022 році і невідомо, чи погодиться вона звільнення від виробничих цілей угоди.

За словами делегатів, поки що немає офіційного заклику до ОПЕК видобувати більше нафти, щоб компенсувати будь-який потенційний дефіцит Росії. Проте деякі країни у Перській затоці почали планувати збільшення видобутку протягом найближчих кількох місяців.

Нагадаємо, 30 травня у ЄС узгодили шостий пакет санкцій проти Росії. У межах нових обмежень до кінця 2022 року під заборону потрапить 90% імпорту російської нафти до країн ЄС.

Bloomberg писав, що РФ втрачатиме $10 млрд. на рік через обмеження з експортом нафти до ЄС. Припинення постачання північною гілкою нафтопроводу "Дружба" скоротить дохід від продажу нафти ще на $12 млрд.

Раніше, 8 березня, президент США Джо Байден оголосив про заборону на імпорт нафти з Росії, а глава Міністерства енергетики Великобританії Квазі Квартег повідомив, що країна відмовиться від російської нафти і нафтопродуктів до кінця 2022 року.