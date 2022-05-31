Росія втрачатиме $10 млрд на рік через нафтове ембарго ЄС, – Bloomberg

Припинення постачання північною гілкою нафтопроводу "Дружба" скоротить дохід від продажу нафти ще на $12 млрд.

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Російська економіка щорічно втрачатиме приблизно 10 мільярдів доларів у вигляді доходів від експорту нафти через ембарго, запроваджене країнами ЄС. Це пов'язано з тим, що Росія буде змушена продавати свою нафту зі знижкою в Азію, де вона вже зараз продається приблизно на $34 за барель дешевше, ніж ціна ф'ючерсів на нафту марки Brent. Такого висновку дійшли оглядачі агентства Bloomberg.

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Видання пише, що припинення поставок північною гілкою нафтопроводу "Дружба" до Польщі та Німеччини дозволить скоротити дохід від продажу ще на $12 млрд, виходячи з обсягів 2021 року та середньої ціни нафти Urals цього року, яка склала $85 за барель. Проте Росія продовжить отримувати приблизно $6 млрд від експорту до Угорщини, Словаччини та Чехії через південну гілку "Дружби".

[ + – ] Приблизно 2,3 мільйони барелів на день російської нафти прямує на захід через мережу трубопроводів і портів

Минулого року Росія постачала приблизно 720 000 барелів нафти на день на європейські нафтопереробні заводи своїм головним трубопроводом у цей регіон. Це майже вдвічі менше, якщо порівнювати з морськими обсягами в 1,57 млн барелів на день з портів Балтійського та Чорного морів, а також Арктики.

Проте основний обсяг поставок трубопроводом "Дружба" припадає на Німеччину та Польщу, які дали зрозуміти, що відключатимуться від російських поставок незалежно від будь-яких кроків із боку Євросоюзу, вважають у Bloomberg.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 травня лідери країн Євросоюзу погодили шостий пакет антиросійських санкцій, у якому передбачено часткову заборону на імпорт російської нафти та відключення Ощадбанку від системи SWIFT. Під санкції потрапляє нафта, яка транспортувалася морським шляхом. У той же час, імпорт російської нафти трубопроводом "Дружба" поки що перекритий не буде.

Президент України Володимир Зеленський 25 травня розкритикував країни Заходу за відсутність єдиної позиції з питань вступу України до Євросоюзу та запровадження шостого пакету санкцій щодо РФ. Зокрема, глава держави згадав протидію Угорщини у питанні нафтового ембарго, яка "якось не так бачить світ".