Росія втрачатиме $10 млрд на рік через нафтове ембарго ЄС, – Bloomberg
Припинення постачання північною гілкою нафтопроводу "Дружба" скоротить дохід від продажу нафти ще на $12 млрд.
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Російська економіка щорічно втрачатиме приблизно 10 мільярдів доларів у вигляді доходів від експорту нафти через ембарго, запроваджене країнами ЄС. Це пов'язано з тим, що Росія буде змушена продавати свою нафту зі знижкою в Азію, де вона вже зараз продається приблизно на $34 за барель дешевше, ніж ціна ф'ючерсів на нафту марки Brent. Такого висновку дійшли оглядачі агентства Bloomberg.
Видання пише, що припинення поставок північною гілкою нафтопроводу "Дружба" до Польщі та Німеччини дозволить скоротити дохід від продажу ще на $12 млрд, виходячи з обсягів 2021 року та середньої ціни нафти Urals цього року, яка склала $85 за барель. Проте Росія продовжить отримувати приблизно $6 млрд від експорту до Угорщини, Словаччини та Чехії через південну гілку "Дружби".
Минулого року Росія постачала приблизно 720 000 барелів нафти на день на європейські нафтопереробні заводи своїм головним трубопроводом у цей регіон. Це майже вдвічі менше, якщо порівнювати з морськими обсягами в 1,57 млн барелів на день з портів Балтійського та Чорного морів, а також Арктики.
Проте основний обсяг поставок трубопроводом "Дружба" припадає на Німеччину та Польщу, які дали зрозуміти, що відключатимуться від російських поставок незалежно від будь-яких кроків із боку Євросоюзу, вважають у Bloomberg.
Нагадаємо, пізно ввечері 30 травня лідери країн Євросоюзу погодили шостий пакет антиросійських санкцій, у якому передбачено часткову заборону на імпорт російської нафти та відключення Ощадбанку від системи SWIFT. Під санкції потрапляє нафта, яка транспортувалася морським шляхом. У той же час, імпорт російської нафти трубопроводом "Дружба" поки що перекритий не буде.
Президент України Володимир Зеленський 25 травня розкритикував країни Заходу за відсутність єдиної позиції з питань вступу України до Євросоюзу та запровадження шостого пакету санкцій щодо РФ. Зокрема, глава держави згадав протидію Угорщини у питанні нафтового ембарго, яка "якось не так бачить світ".