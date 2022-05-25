У нас люди гинуть, а вони говорять про нафту: Зеленський розкритикував Захід у Давосі (відео)

Президент засудив нерішучість західних країн щодо нафтового ембарго РФ, членства України в ЄС, а також швидкого вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

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Президент Володимир Зеленський розкритикував країни Заходу за відсутність єдиної позиції з питань вступу України до Євросоюзу, запровадження шостого пакету санкцій проти РФ, а також щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Про це глава держави сказав під час "Українського сніданку" на економічному форумі у Давосі у середу, 25 травня.

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За словами Зеленського, Україна на сьогодні "до кінця не відчуває", що країни Заходу сприймають її рівноправною державою.

"Ми не відчували, коли Україну не брали до НАТО, потім не відчували, коли боролися за закрите небо. І так, знаєте, крок за кроком це питання забули. Хтось забув, але ми не забули. З неба прилітає щодня. Тут є впевненість Заходу в собі?Немає ніякої впевненості. Тому що не закривають небо через що? Сказали: "Це тоді буде війна НАТО проти Росії." Окей, сказали ми, давайте тоді, будь ласка, нам літаки, це ж уже не буде "війною НАТО проти Росії". Прилетіли?" — сказав глава держави.

Також Зеленський порушив питання заявки на членство України в Євросоюзі. За словами президента, Захід не має єдиної позиції з цього приводу: "Зараз питання Європейського союзу. Скажіть будь ласка, є єдність? Щодо майбутнього України? Чи є ця єдність? Я не бачу поки що. Чи це справедливо? Ні".

Далі президент перейшов до теми вступу Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

"Вони вирішили йти в НАТО. Я б навіть не так сказав, Росія штовхала Україну в НАТО, а потім війною в Україні підштовхнула Фінляндію і Швецію в НАТО. Усі хочуть об'єднуватися, щоб жити. І скажіть, чи є ця єдність щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО? Ні. Тож є сильний об'єднаний Захід? Ні. От і все", — додав глава держави.

Крім цього, президент згадав, що шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, до якого мало увійти нафтове ембарго, досі не прийнято через протидію Угорщини.

"Усі кажуть, за цей час Росія заробить (на продажі нафти) 200 млрд доларів. Вони можуть купувати за таку суму якусь зброю. Введено шостий пакет? Ні. Чому? Угорщині щось не підходить. Щось з нафтою не то. Якось не так вони бачать світ. Якось по-іншому. Їм кажуть: "Там в Україні люди вмирають, діти гинуть, їх убивають". А вони кажуть: "Все зрозуміло. То що з нафтою робити? Де нам брати гроші?” – сказав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що переговори з РФ відновляться лише після того, як російські війська відійдуть на позиції станом до 24 лютого.

Також ми писали, що під час виступу в Давосі американський мільярдер Джордж Сорос попередив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну може бути початком Третьої світової війни.