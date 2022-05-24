Війна в Україні може стати початком Третьої світової, — Сорос

Під час виступу у Давосі американський мільярдер попередив, що людська цивілізація може не пережити цієї війни. Тому боротьба з пандеміями та загрозами клімату мають відійти на другий план.

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Американський фінансист і трейдер Джордж Сорос поділився думкою про російське воєнне вторгнення в Україну, повідомляє видання Bloomberg.

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На думку бізнесмена, людська цивілізація може не пережити цієї війни, оскільки вона ризикує перерости з локального конфлікту у світовий.

"Інші питання, які стосуються всього людства, — боротьба з пандеміями та зміною клімату, запобігання ядерній війні, підтримка глобальних інститутів — повинні були відійти на другий план порівняно з цією війною. Саме тому я говорю, що цивілізація може не вижити в результаті", — зауважив він.

Під час свого виступу Джордж Сорос назвав Росію та Китай двома найбільшими загрозами цивілізованому світу. За словами Сороса, обидві лідери цих держав зробили "неймовірні помилки". Він зазначив, що Путін помилився, очікуючи, що в Україні його зустрінуть як визволителя, а Сі Цзіньпін дотримується політики "нульового COVID-19", яку неможливо підтримувати.

За його словами, регулярне введення карантину в Китаї порушує ланцюжки поставок, що може призвести до підвищення інфляції у всьому світі та спричинити глобальну депресію. І додав, що помилки Сі Цзіньпіня могли коштувати йому третього терміну.

Раніше в Росії звинуватили Фонд Джорджа Сороса у створенні "біологічних лабораторій" на території України. Разом з американським бізнесменом під критику російських пропагандистів потрапила і компанія, яка виробляє вакцину від коронавірусу Pfizer. За версією Міноборони окупантів, до роботи "біолабораторій" в Україні причетні фармацевтичні компанії Moderna, Merc, Gilead, благодійні фонди Клінтонів, Рокфеллерів, Сороса та Байдена, а також Польща та Німеччина. Більше того, нашу країну також звинуватили у поширенні туберкульозу на території ЛНР.

На початку лютого Фокус розповідав, що Джордж Сорос пророкував зміну влади в Китаї. Глава Комуністичної партії Китаю, вважає американський мільярдер, надихнувся прикладом російського революціонера Володимира Леніна та отримав повний контроль над армією та всіма репресивними інститутами. За його словами, Сі Цзіньпін реалізував китайську мрію під назвою "тотальний контроль".