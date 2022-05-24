Война в Украине может стать началом Третьей мировой, — Сорос

Во время выступления в Давосе американский миллиардер предупредил, что человеческая цивилизация может не пережить этой войны. Поэтому борьба с пандемиями и угрозами климату должны отойти на второй план.

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Американский финансист и трейдер Джордж Сорос поделился мнением о российском военном вторжении в Украину, сообщает издание Bloomberg.

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По мнению бизнесмена, человеческая цивилизация может не пережить этой войны, поскольку она рискует перерасти из локального конфликта в мировой.

"Другие вопросы, которые касаются всего человечества, — борьба с пандемиями и изменением климата, предотвращение ядерной войны, поддержание глобальных институтов — должны были отойти на второй план по сравнению с этой войной. Именно поэтому я говорю, что цивилизация может не выжить в итоге", — отметил он.

В ходе своего выступления Джордж Сорос назвал Россию и Китай двумя самыми большими угрозами цивилизованному миру. По словам Сороса, оба лидера этих государств совершили "невероятные ошибки". Он отметил, что Путин ошибся, ожидая, что в Украине его встретят как освободителя, а Си Цзиньпин придерживается политики "нулевого COVID-19", которую невозможно поддерживать.

По его словам, регулярное введение карантина в Китае нарушает цепочки поставок, что может привести к повышению инфляции во всем мире и вызвать глобальную депрессию. И добавил, что ошибки Си Цзиньпиня могли стоить ему третьего срока.

Ранее в России обвинили Фонд Джорджа Сороса в создании "биологических лабораторий" на территории Украины. Вместе с американским бизнесменом под критику российских пропагандистов попала и компания, производящая вакцину от коронавируса — Pfizer. По версии Минобороны оккупантов, к работе "биолабораторий" в Украине причастны фармацевтические компании Moderna, Merc, Gilead, благотворительные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса и Байдена, а также Польша и Германия. Более того, нашу страну также обвинили в распространении туберкулеза на территории "ЛНР".

В начале февраля Фокус рассказывал, что Джордж Сорос предрек смену власти в Китае. Глава Коммунистической партии Китая, считает американский миллиардер, вдохновился примером российского революционера Владимира Ленина и получил полный контроль над армией и всеми репрессивными институтами. По его словам, Си Цзиньпин реализовал китайскую мечту под названием "тотальный контроль".