Спочатку треба повернути територію. Зеленський назвав умову поновлення переговорів з РФ

Президент України закликав світ посилювати санкції, оскільки наразі можна побачити, як вони починають діяти. І додав, що перемога для нас — це звільнення усієї території, включаючи Крим та Донбас.

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Президент України Володимир Зеленський розповів про те, чи Україна повернеться за стіл переговорів з Російською Федерацією для завершення війни. Про це глава Української держави розповів в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

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Зеленський зазначив, що переговори про припинення вогню будуть складними, якщо окупована територія не буде звільнена від російських окупантів.

"Для всіх українців перемога — це повернути нашу територію. Безумовно, ми маємо повернути собі всю нашу територію і на Донбасі, і на півострові Крим. Насамперед я хотів би повернутися до кордонів 24 лютого, і тоді я буду за столом переговорів", — Розповів Володимир Зеленський.

Він також розповів, до чого може привести блокада українських портів.

"Той факт, що Росія блокує експорт 22 мільйонів тонн зерна, має велике значення для Азії, Європи та Африки", — сказав Зеленський.

Президент України закликав світ посилювати санкції щодо Росії, оскільки лише зараз можна побачити, як вони починають діяти. Також Зеленський подякував Японії за міжнародну підтримку України та її суверенітету.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що президент США Джо Байден написав статтю про Зеленського в журнал Time. За словами американського лідера, Володимир Зеленський залишив слід в історії та довів світові можливість перемоги України у війні з Росією.

Також ми повідомляли, що Японія надасть 2 млн. євро на підтримку безпеки українських АЕС. Кошти підуть на відправку експертів МАГАТЕ до України. Перед ними стоїть завдання запобігти аваріям на ядерних об'єктах країни.