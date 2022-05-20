Японія надасть 2 млн євро на підтримку безпеки українських АЕС

Кошти підуть на посилання експертів МАГАТЕ до України. Перед ними стоїть завдання запобігти аваріям на ядерних об'єктах країни.

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Японія готова надати 2 мільйони євро Міжнародному агентству з атомної енергії на забезпечення безпеки українських ядерних об'єктів, які зазнали російського нападу. Про це заявив глава МЗС Японії Хаясі Йосімаса після зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, повідомляє видання Japan Today.

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Зазначають, що кошти підуть на організацію надсилання експертів МАГАТЕ та необхідного обладнання на українські ядерні об'єкти. Відправлення експертів відбудеться в межах місії МАГАТЕ на ядерні об'єкти, зокрема й на Чорнобильську АЕС, під керівництвом Гроссі, яку заплановано найближчими тижнями на прохання українського уряду.

Гроссі повідомив, що запланована місія експертів має на меті запобігти небезпеці аварії на ядерних об'єктах, яка може призвести до катастрофічних наслідків, а також забезпечити на місцях захист від радіації та радіоактивних відходів.

Водночас міністр Хаясі висловив стурбованість тим, які ризики для об'єктів ядерної енергетики в Україні несуть дії російської армії.

"Атаки Росії на українські ядерні об'єкти абсолютно неприпустимі. Японія, яка постраждала від аварії на АЕС "Фукусіма-1", рішуче засуджує ці дії", — наголосив Хаясі.

Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що уряд Японії вирішив надати Україні додатковий кредит у розмірі $300 млн на гуманітарні потреби країни. Разом з уже наданими фінансовими коштами загальна сума гуманітарної допомоги становить $600 млн.

19 квітня Японія вирішила надати Україні костюми та маски захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї. В Міністерстві оборони Японії повідомили, що японська сторона й надалі підтримуватиме українців у боротьбі за свою країну.