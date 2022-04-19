Японія забезпечить Україну захисними костюмами від ядерної та хімічної зброї

У Міноборони країни обіцяють і надалі надавати українцям максимальну підтримку.

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Японія вирішила надати українському уряду костюми та маски захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї, а також дрони, повідомило Міністерство оборони Японії.

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"Боротьба українців за свою країну триває, тому Міноборони й надалі надаватиме максимальну підтримку", — сказано в повідомленні відомства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю і світ має бути готовим до цього. Президент Росії Володимир Путін, на думку Зеленського, може використати ядерну та хімічну зброю, оскільки абсолютно не цінує життя українців.

"Ми вважаємо, що не треба боятися. Треба бути готовими, це питання не лише для України, але й для всього світу — я так вважаю", — резюмував президент.

Директор ЦРУ Вільям Бернс погодився із Зеленським і заявив про можливість завдання ядерного удару по Україні. Президент країни-агресора може піти на такий крок через провали армії РФ, заявив глава розвідки.

Кремль ще 24 лютого, першого дня повномасштабного вторгнення в Україну, заявив про приведення ядерних сил у повну бойову готовність. Бернс наголосив на бажанні президента США Джо Байдена не допустити третьої світової війни та можливого ядерного конфлікту.

В Україні вже знаходили російську хімічну зброю. 16 квітня мер Тростянця Юрій Бова заявив, що в селі Білка Сумської області, де розташовувалися російські війська, знайшли ампули із зарином та іншими речовинами.

"Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити або по Києву, або по Полтаві, або по інших містах", — сказав Бова, зазначивши, що розслідування за цим фактом веде Служба безпеки України.

Зарин — смертельна отрута, рідина без кольору та запаху. Об'єктом ураження зарину є нервова система організму. Жертва отруєння впадає в коматозний стан і задихається в нападі судомних спазмів із наступною зупинкою серця.

Російські окупанти використовували проти українських військових та цивільних у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. Про це 11 квітня повідомило командування полку "Азов".

Речовину, за словами військових, скинули з ворожого БПЛА. У постраждалих спостерігали дихальну недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Цей синдром проявляється порушення мозкового кровообігу, який може спричинити серйозні погіршення рухової функції людини.

Раніше того ж дня представник "народної міліції "ДНР" Едуард Басурін погрожував застосуванням армією РФ хімічної зброї проти українських військовослужбовців, які захищають Маріуполь. Агресор не може вибити українських військових із території заводу "Азовсталь", вони змогли облаштувати там підземні позиції.