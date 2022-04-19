Япония обеспечит Украину костюмами защиты от ядерного и химического оружия

В Минобороны страны обещают и впредь оказывать украинцам максимальную поддержку.

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Япония решила предоставить украинскому правительству костюмы и маски защиты от ядерного, биологического и химического оружия, а также дроны, сообщило Министерство обороны Японии.

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"Борьба украинцев за свою страну продолжается, так что Минобороны будет и впредь оказывать максимальную поддержку", — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может применить тактическое ядерное оружие и мир должен быть готов к тому. Президент России Владимир Путин, по мнению Зеленского, может использовать ядерное и химическое оружие, поскольку совершенно не ценит жизни украинцев.

"Мы считаем, что не нужно бояться. Надо быть готовыми, это вопрос не только для Украины, но и для всего мира – я так считаю", – резюмировал президент.

Директор ЦРУ Уильям Бернс согласился с Зеленским и заявил о возможности нанесения ядерного удара по Украине. Президент страны-агрессора может пойти на такой шаг из-за провалов армии РФ, заявил глава разведки.

Кремль еще 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения в Украину, заявил о приведении ядерных сил в полную боевую готовность. Бернс подчеркнул желание президента США Джо Байдена не допустить третьей мировой войны и возможного ядерного конфликта.

В Украине уже находили российское химическое оружие. 16 апреля мэр Тростянца Юрий Бова заявил, что в селе Белка Сумской области, где располагались российские войска, обнаружили ампулы с зарином и другими веществами.

"Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам", — сказал Бова, отметив, что расследование по этому факту ведет Служба безопасности Украины.

Зарин — смертельный яд, представляет собой жидкость без цвета и запаха. Объектом поражения зарина является нервная система организма. Жертва отравления впадает в коматозное состояние и задыхается в приступе судорожных спазмов с последующей остановкой сердца.

Российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения. Об этом 11 апреля сообщило командование полка "Азов".

Вещество, по словам военных, сбросили с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдалась дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Этот синдром проявляется нарушение мозгового кровообращения, которое может вызвать серьезные ухудшения двигательной функции человека.

Ранее в тот же день представитель "народной милиции "ДНР" Эдуард Басурин угрожал применением армией РФ химического оружия против украинских военнослужащих, которые защищают Мариуполь. Агрессор не может выбить украинских военных с территории завода "Азовсталь", они смогли обустроить там подземные позиции.