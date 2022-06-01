РФ навчилася обходити санкції Заходу на імпорт нафти та продає її на довоєнному рівні, — WSJ

Журналісти стверджують, що трейдери намагаються приховати походження російської нафти, щоб забезпечити її експорт. Тому нафту приховують у продуктах нафтопереробки, а також перекидають на інші кораблі, як це роблять Іран і Венесуела.

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Європейський Союз наклав санкції на частковий імпорт нафти з Росії, проте відправники вантажу та переробники доставляють на ринок, приховуючи її походження. Минулого місяця деякі види палива, які, як передбачається, частково виготовляються з російської нафти, були доставлені до США — Нью-Йорка та Нью-Джерсі. Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

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Журналісти зазначають, що вантажі були відправлені через Суецький канал та Атлантичний океан з індійських нафтопереробних заводів, які стали великими покупцями нафти.

Після вторгнення Росії в Україну та санкцій з боку ЄС і США, трейдери намагаються приховати походження російської нафти, щоб забезпечити її експорт. Тому нафту приховують у продуктах нафтопереробки, а саме у бензин, дизельне паливо та хімікати.

Нафту також перекидають на інші кораблі, як це роблять Іран і Венесуела, що перебуває під санкціями. За повідомленнями судноплавних компаній, перевезення здійснюються в Середземному морі, біля берегів Західної Африки та Чорного моря, а потім нафта прямує у Китай, Індію та Західну Європу.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, експорт нафти з Росії відновився вже у квітні після падіння на тлі перших західних санкцій. Він збільшився на 620 000 барелів до 8,1 мільйонів барелів на день, що близько до довоєнного рівня.

Тим часом, Індія стала ключовим центром для потоків російської нафти. За даними компанії Kpler, імпорт країни різко зріс до 800 000 барелів на день від початку повномасштабної війни в Україні порівняно з 30 000 барелів на день раніше. Ймовірно, це пов'язано з великими знижками.

Крім того, експорт нафтопродуктів з Індії, підкріплений дешевими постачаннями з Росії, також різко зріс із початку війни. Щоденні постачання у Європу зросли на третину, а в США — на 43% у квартальному обчисленні.

"Якщо індійські нафтопереробні заводи на західному узбережжі імпортують багато російської нафти, то так, ймовірно, кілька російської нафти підуть на виробництво цих продуктів", — сказав аналітик із нафтопродуктів у консалтинговій фірмі Energy Aspects Коен Весселс.

Нагадаємо, 31 травня The Wall Street Journal писали, що ОПЕК може виключити Росії з угоди щодо видобутку нафти. За інформацією журналістів, це пов'язано з тим, що санкції США та ЄС на експорт нафти підривають здатність Москви видобувати її більше.

30 травня ЄС погодив 6 пакет санкцій, у якому передбачено ембарго на імпорт російської нафти. До кінця 2022 року під заборону потрапить 90% імпорту нафти з РФ в країни ЄС.

Раніше, 8 березня президент США Джо Байден оголосив заборону на імпорт нафти з РФ, а у Великій Британії заявили, що відмовляться від російської нафти та нафтопродуктів до кінця року.