За 100 дней войны РФ заработала 57 млрд евро на продаже топлива Европе

Несмотря на военную агрессию, Германия и Италия стали одними из крупнейших импортеров российского топлива в мире, а Франция даже увеличила закупки СПГ.

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Россия за первые 100 дней полномасштабной войны против Украины заработала 93 миллиарда евро на экспорте ископаемого топлива. Большая часть из этих средств — 57 млрд евро — государству-агрессору заплатили страны Евросоюза. Об этом говорится в июньском отчете финского Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA).

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На долю ЕС с 24 февраля по 3 июня пришлось 61% импорта российского топлива. Крупнейшими импортерами были Китай (12,6 млрд евро), Германия (12,1 млрд) и Италия (7,8 млрд). По данным аналитиков, самой доходной для РФ стала продажа сырой нефти (46 млрд евро), затем идет экспорт трубопроводного газа (24 млрд), нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.

В организации подчеркнули, что в то время как одни государства, такие как Польша, Финляндия и балтийские страны, сокращают закупки российского топлива, другие, наоборот, их увеличили. В частности, речь идет о Франции, которая во время полномасштабной войны РФ против Украины нарастила импорт российского СПГ, став крупнейшим покупателем этого вида топлива в мире.

При этом отмечается, что в случае Франции приобретение СПГ происходит не по долгосрочным контрактам, а по спотам, что указывает на сознательное решение руководства страны использовать российские энергоносители, несмотря на агрессию РФ.

"Франция должна привести свои действия в соответствие со своими словами: если она действительно поддерживает Украину, она должна немедленно ввести эмбарго на российские ископаемые виды топлива и быстро разработать экологически чистые источники энергии и решения по энергоэффективности", — говорится в отчете.

Ранее Фокус разбирался, чего ожидать от вступления в силу в 2023 году европейского эмбарго на российскую нефть.

Тем временем, по данным СМИ, правительство Индии ведет переговоры о двойном увеличении импорта нефти из РФ.