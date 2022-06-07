Индия планирует удвоить импорт российской нефти, — Bloomberg

В условиях эмбарго западных стран на импорт российской нефти, индийские нефтеперерабатывающие компании надеются на поставки энергоносителя со значительными скидками.

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Правительство Индии ведет переговоры о двойном увеличении импорта российской нефти за счет поставок от компании "Роснефть". При этом государственные нефтеперерабатывающие компании страны надеются на выгодные поставки со значительными скидками на фоне нефтяного эмбарго импорта российской нефти в страны Запада. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

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Издание со ссылкой на свои источники пишет, что индийские компании работают над заключением новых шестимесячных контрактов на поставку нефти из РФ. В частности, обсуждаются вопросы отгрузки нефти, а также ее транспортировки и страхования — отгрузка сырья будет производится на условиях "Роснефти", она же будет заниматься вопросами транспортировки и страхования.

Если соглашения будут достигнуты, то они станут дополнением к уже действующим поставкам российской нефти в Индию. Детали по объемам и ценам еще обсуждаются, однако индийские банки уже намерены полностью финансировать все поставки, сообщает Bloomberg.

В число государственных нефтеперерабатывающих компаний входят Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum, а частными переработчиками являются Reliance Industries и Nayara Energy, которая частично принадлежит "Роснефти".

"Индийские нефтеперерабатывающие компании будут все чаще закупать нефть напрямую у российских компаний, таких как "Роснефть", поскольку ведущие международные трейдеры, такие как Glencore Plc, сворачивают свое сотрудничество с РФ", — говорится в статье.

Издание отмечает, что нефтеперерабатывающие заводы Индии наращивают закупки российской нефти. Особенно это стало заметным, исходя из динамики закупок — за февраль-май 2022 Индия закупила свыше 40 млн баррелей нефти у России.

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Из-за антироссийских санкций перенаправление мировых потоков нефти спровоцировали удорожание энергоносителя более чем на 20%, поэтому индийские компании на этом фоне могут заключить предельно выгодные контракты. А с учетом объемов поставок Индия сможет нарастить огромный импорт российской нефти по выгодным ценам.

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Согласно расчетам Bloomberg, основанным на торговых данных, поставки российской нефти в Индию в мае 2022 составили 740 000 баррелей в день, увеличившись с 284 000 баррелей в апреле и с 34 000 баррелей ежедневных поставок в 2021 году.

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Напомним, что Европейский союз утвердил юридические тексты шестого пакета антироссийских экономических санкций. В шестой пакет были включены эмбарго на импорт российской нефти морскими путями, а также отключение "Сбербанка", Россельхозбанка, Московского кредитного банка и одного белорусского банка от системы SWIFT.