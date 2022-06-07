Індія планує подвоїти імпорт російської нафти, — Bloomberg

В умовах ембарго західних країн на імпорт російської нафти індійські нафтопереробні компанії сподіваються на постачання енергоносія зі значними знижками.

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Уряд Індії веде переговори про подвійне збільшення імпорту російської нафти шляхом постачання компанії "Роснефть". Водночас державні нафтопереробні компанії країни сподіваються на вигідні постачання зі значними знижками на тлі нафтового ембарго імпорту російської нафти до країн Заходу. Про це повідомляє американська агенція Bloomberg.

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Видання із посиланням на свої джерела пише, що індійські компанії працюють над укладанням нових шестимісячних контрактів на постачання нафти з РФ. Зокрема, обговорюють питання відвантаження нафти, а також її транспортування та страхування — відвантаження сировини здійснюватимуть на умовах "Роснефти", воно ж займатиметься питаннями транспортування та страхування.

Якщо угод досягнуть, то вони стануть доповненням до чинних постачань російської нафти до Індії. Деталі за обсягами та цінами ще обговорюються, проте індійські банки вже мають на меті повністю фінансувати всі постачання, повідомляє Bloomberg.

До державних нафтопереробних компаній входять Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum та Bharat Petroleum, а приватними переробниками є Reliance Industries та Nayara Energy, яка частково належить "Роснафті".

"Індійські нафтопереробні компанії все частіше купуватимуть нафту безпосередньо в російських компаній, таких як "Роснефть", оскільки провідні міжнародні трейдери, такі як Glencore Plc, згортають свою співпрацю з РФ", — йдеться у статті.

Видання зазначає, що нафтопереробні заводи Індії нарощують закупівлю російської нафти. Особливо це стало помітним, виходячи з динаміки закупівель — за лютий-травень 2022 року Індія закупила понад 40 млн барелів нафти в Росії.

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Через антиросійські санкції перенаправлення світових потоків нафти спровокували подорожчання енергоносія на понад 20%, тому індійські компанії на цьому фоні можуть укласти гранично вигідні контракти. А з урахуванням обсягів постачання Індія зможе наростити величезний імпорт російської нафти за вигідними цінами.

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Згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на торгових даних, постачання російської нафти до Індії в травні 2022 року склало 740 000 барелів на день, збільшившись з 284 000 барелів у квітні та з 34 000 барелів щоденних постачань у 2021 році.

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Нагадаємо, що Європейський Союз затвердив юридичні тексти шостого пакета антиросійських економічних санкцій. У шостий пакет включено ембарго на імпорт російської нафти морськими шляхами, а також відключення "Сбербанку", Россільгоспбанку, Московського кредитного банку та одного білоруського банку від системи SWIFT.