ЕС будет покупать газ у Израиля: в Каире подписали трехстороннее соглашение

Согласно меморандуму, израильское топливо будет отправляться на заводы в Египте, откуда в виде сжиженного топлива его получат страны Евросоюза.

Евросоюз, Израиль и Египет подписали в Каире трехстороннее соглашение о поставках газа в ЕС в условиях постепенного отказа Европы от российских энергоносителей. Об этом в среду, 15 июня, сообщает агентство Reuters.

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Министр энергетики Израиля Карин Эльхарар на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании сообщила, что в документе закреплено обязательство делиться природным газом с ЕС и помогать европейским странам разнообразить свои источники поставок. В ведомстве также отмечали, что сделка впервые позволит начать экспорт израильского газа в Европу в значительном объеме.

Также, по данным журналистов, согласно меморандуму, израильское топливо будет отправлен на заводы по сжижению газа в Египте, а затем отправлено на европейский рынок в виде СПГ.

По данным Bloomberg, в прошлом году ЕС импортировал около 40% газа из России, и для удовлетворения спроса ему необходимо искать альтернативные источники поставок топлива на фоне российской агрессии против Украины.

В соответствии с соглашением, ЕС будет поощрять участие европейских компаний в тендерах на разведку месторождений в Израиле и Египте. Некоторое количество израильского газа уже направляется по трубопроводу на заводы, сообщают журналисты.

Агентство со ссылкой на официальных лиц государств сообщает, что на значительное расширение экспорта израильского топлива понадобится около двух лет. Срок действия меморандума составит три года с возможностью автоматического продления еще на два.

Ранее мы писали, что РФ за первые 100 дней полномасштабной войны против Украины заработала около 93 миллиардов евро на экспорте топлива, а большая часть из этих средств — 57 млрд евро — государству-агрессору заплатили страны ЕС.

Также Фокус писал о том, как Украина может обеспечить свою энергетическую безопасность без российского газа.