Газ без России. Как Украине обеспечивать тепло в домах без российского газа

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До начала полномасштабной войны в Украине был достаточно положительный тренд развития биогаза. Мы вышли на уровень более 60 биогазовых установок по стране. Приблизительно 40 из них работали на сельскохозяйственных отходах, еще около 20-ти собирали биогаз на свалках. Они работали на производство электроэнергии, мощность составляла более 120 МВт.

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Все они строились под "зеленый тариф" на электроэнергию по биогазу. Но в последнее время он составляет около 4 грн/кВт*час. А при покупке электроэнергии в сети есть цены и 5 грн, и 6 грн. То есть по зеленому тарифу сейчас платят даже меньше, чем стоит электроэнергия в сети. Поэтому производить электроэнергию из биогаза стало не очень выгодно.

Однако на мировых рынках сильно выросли цены на природный газ. В Европе на биржах доходило до 1000 евро за тысячу кубометров. С конца февраля были всплески и до 2000 евро.

В Украине природный газ еще дороже, потому что он считается по формуле, которая включает НДС и транспортировку из Германии в Украину. Это прибавляет еще примерно 200 евро на тысячу кубов. То есть, это примерно 40 тыс. грн. за 1 тысячу кубометров.

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Поэтому прогнозирую, что большинство новых биогазовых установок будут спроектированы уже для производства биометана. В чем разница? Из биогазовой установки газ идет в газопоршневую электростанцию ​​для производства электроэнергии. Для производства биометана используется, фактически, та же биогазовая установка. Но вместо производства электроэнергии ставится блок очистки биогаза от СО2. Типичный состав биогаза — это где-то 55% метана, а остальные 45% — СО2. Чтобы концентрация метана стала 95-98%, нужно отделить СО2, и это будет называться биометаном. Такой биометан можно закачивать в газовую сеть. Наверняка все новые установки будут строиться рядом с газовой трубой, чтобы не тратить дополнительные деньги на присоединение.

Еще до начала полномасштабной войны я знал, по крайней мере, десяток проектов, которые двигались в направлении биометана, они стали перепрофилироваться. Например, не закупали электростанцию, а вместо нее начали думать над тем, чтобы закупить оборудование для обогащения биогаза до биометана.

Сейчас развитию отрасли мешают две регуляторные проблемы. И третья, общая — война, потому что в военное время, увы, мало кто инвестирует.

Регуляторная проблема №1 — требования к доле кислорода в биометане

Биометан – новый продукт, который никогда раньше не производился в Украине. Поэтому у нас есть стандарты только для природного газа в газовых сетях. Выходит, что биометан должен полностью им соответствовать. В частности, в составе природного газа должно быть до 0,02% кислорода, это очень мало. Для биометана характерная доля кислорода – 0,2-1%. Убрать оттуда кислород — неоправданно дорого. Поэтому во всем мире биометан позволяют закачивать в сети с долей до 1% кислорода. Это не проблема для газовой сети. И сейчас готовится новый "Технический регламент" природного газа. Там должна быть новая норма, которая допускает до 1% кислорода в составе биометана.

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Только что ознакомился с проектом технического регламента от Минэнерго. Норма о доле кислорода до 1% учтена — и это позитив. Но она вступает в действие спустя 18 месяцев после опубликования утвержденного КМУ документа. То есть еще 18 месяцев никто не будет строить биометановые заводы. Нас это категорически не устраивает. Требуем введение ее в действие непосредственно с момента опубликования документа. Считаем, что страна не вправе терять столько драгоценного времени и сдерживать строительство биометановых заводов.

Регуляторная проблема №2 — отсутствие реестра биометана

После закачки биометана в газовую трубу молекулы метана СН4 смешиваются с молекулами природного газа, их уже не разделить. А юридически разделять нужно. Поэтому во всем мире делают такую ​​электронную базу данных, в которую вносят информацию о каждом кубе произведенного биометана: кто его произвел, в какой точке подали в сеть, кому продали. Также в этой системе генерируется так называемая гарантия происхождения — доказательство того, что биометан произведен именно из биомассы.

Такая гарантия необходима, если мы хотим продать биометан за границу. А желающих купить очень много: Европа двигается в направлении декарбонизации, у них амбициозные планы по наращиванию производства биометана. Они готовы платить за биометан премиальную цену — в некоторых случаях на 400 евро больше, чем за газ. То есть, если стоимость природного газа на бирже — 1000 евро за 1 тысячц кубов, то за биометан готовы заплатить до 1400 евро за 1 тыс. кубов.

В ЕС достаточно тех, кто готов покупать украинский биометан. И за него готовы дорого платить.

В Украине в октябре 2021 года Верховная Рада приняла закон, который поручил правительству в течение шести месяцев создать такой реестр. Срок истек в мае. Есть проект распоряжения Кабмина об этом реестре, его еще в феврале опубликовали для обсуждения на сайте Минэнерго. Потом началась полномасштабная война, все немного задержалось. Возможно, через несколько месяцев Кабмин утвердит порядок создания этого реестра, а затем будет создан реестр. После снятия регуляторных барьеров можно будет производить и подавать биометан в газовую сеть.

После снятия регуляторных барьеров в Украине можно будет производить и подавать биометан в газовую сеть.

Конечно, говорить об инвестициях сегодня сложно. Ведь в стране война. Но даже в нашей ассоциации есть компании, которые продолжают готовиться, считать, искать деньги. Как только военные риски снизятся, они тут же будут инвестировать.

Реалистично ли за два года достичь производства 0,5 млрд кубов биометана в год? Для этого понадобится 50 установок, каждая из которых производила бы по 10 млн кубов. Я думаю, что за два мирных года это реально. Потому что больше всего инвесторов будут сдерживать военные действия. Как только военные действия остановятся или перейдут в более спокойную фазу — через два года можно будет построить 50 биометановых заводов. Один биометановый завод на 10 млн кубов/год будет стоить примерно 15 млн. евро. То есть в общей сложности понадобится около 750 млн. евро инвестиций.