Украина способна полностью отказаться от российского газа, — Макогон

По мнению главы ОГТС, Украина может заменить импорт газа увеличением собственной добычи и биометаном, производство которого в стране имеет большой потенциал.

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Украина имеет реальную возможность полностью отказаться от импорта российского газа за счет развития собственных месторождений голубого топлива и производства биогаза, получаемого при разложении биологических отходов. Об этом в Facebook заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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"Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза — до 8 млрд кубометров биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Но 0,5 млрд кубометров биогаза через 2 года вполне реально", — сообщает Макогон.

В качестве примера глава украинского ОГТС привел опыт Дании, которая в последние 5-6 месяцев стабильно наращивает производство биометана, получаемого путем очистки биогаза. По словам Макогона, на сегодняшний день Дания имеет 27% биогаза в своей газовой сети — такими темпами Дания сможет создать100% зеленую газовую систему к 2030 — 2035 годах.

[ + – ] Динамика производства биогаза в Дании

Производство биогаза в Украине

Биометан — это газ, полученный в результате процесса метанового брожения твердой или жидкой биомассы и биоотходов. Он экологичнее бензина и дизельного топлива. а его производство гораздо доступнее других возобновляемых источников энергии.

Отметим, что в 2021 году в Украине принят Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по развитию производства биометана", который предусматривает ввод в украинское законодательство термина "биометан" и создание его Реестра электронной системы, содержащего данные обо всех партиях биометана, которые в будущем будут распределяться через газотранспортную систему и газораспределительные сети (ГТС и ГРС).

К концу 2020 года в Украине работали 68 промышленных биогазовых станций. По словам председателя правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгия Гелетухи, довоенный потенциал производства биометана в Украине составлял 9,7 млрд кубометров в год.

Напомним, глава компании НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что коммунальным предприятиям следует заменить природный газ биогазом. По его словам, биогазом можно заменить около 5 млрд кубометров используемого в Украине природного газа.

Во Франции действуют 365 заводов по производству биогаза. Такое количество предприятий обеспечивает только 1% от общей потребности в природном газа во Франции, однако развитие индустрии биометана может обеспечить к 2030 году до 20% необходимого энергоресурса.