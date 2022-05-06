Во Франции нашли альтернативу российскому газу

В стране уже действуют 365 заводов по производству биогаза, которые обогревают 362 000 домов. А правительство выдает субсидии на строительство таких заводов в размере 1 млн евро.

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Европейская биогазовая ассоциация заявляет, что ЕС может быстро расширить производство биометана, который закачивается в распределительные сети природного газа. По прогнозам, инвестиции в размере 83 млрд евро к 2030 году позволят в десять раз увеличить производство биометана и заменить примерно пятую части годового импорта российского газа в ЕС. Об этом сообщает Associated Press.

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Французские фермеры из парижской деревни Соншан присоединяются к инициативе Евросоюза по снижению зависимости от российского газа. В скором времени к юго-западу от Парижа откроется новое предприятие по производству "биогаза", на котором зерновые и сельскохозяйственные отходы измельчаются и ферментируются. Это одно из решений в области европейской энергетики, с помощью которых власти ЕС хотят перекрыть финансирование российской военной кампании и больше не платить миллиарды за энергоносители из РФ.

Как бы то ни было, небольшим фермерским газовым станциям, которые снабжают сотни или даже тысячи близлежащих домов в обозримом будущем не удастся вытеснить с европейского рынка российский газ, от которого зависит работа заводов и предприятий. В свою очередь, критики использования сельскохозяйственных культур в производстве газа считают, что фермеры должны заниматься выращиванием пищевых продуктов. В особенности сейчас, когда цены на продукты стремительно растут из-за войны в Украине, считающейся одной из мировых житниц.

"Зачем покупать газ у тех, кто воюет с нашими друзьями"

"Представляется не вполне разумным покупать газ у тех, кто ведут войну с нашими друзьями, — заявил Кристоф Робин, один из шести инвесторов завода, который занимается производством пшеницы, рапса, сахарной свеклы и курятины.

По его словам, если Европа хочет потреблять "зеленую" энергию и не платить за российский газ, у нее нет другого выбора, как только искать альтернативные решения.

Биогаз производится путем ферментации органических материалов — по преимуществу сельхозкультур и отходов. Это похоже на процессы, которые происходят едой, длительное время находившейся в плотно закрытом контейнере. При открытии выделяется газ, только в данном случае собирают газ, получаемый в результате брожения.

362 000 домов во Франции обогреваются биогазом

Объемы производства биометана во Франции, как, впрочем, и в остальной Европе, невелики. Но это развивающаяся индустрия. В конце 2017 года во Франции было 44 предприятия по производству биометана, а в 2021 — уже 365. Объем газа, который производят эти заводы, в за год вырос почти вдвое, его хватает на 362 000 домов.

После 24 февраля, когда началась активная фаза войны в Украине, правительство Франции предприняло ряд шагов по развитию индустрии биометана. По имеющимся данным, эта индустрия обеспечивает только 1% от общей потребности в природном газа во Франции, но в 2022 году этот процент увеличится как минимум до двух, а к 2030 году — до 20% потребляемого газа во Франции. Это больше доли импорта российского газа во Францию за прошлый год.

Субсидии для заводов по производству биометана

Фермеры из Соншана взяли кредит на 5 млн евро и получили государственную субсидию на строительство завода в размере 1 млн. У них уже подписан 15-летний контракт с коммунальной фирмой Engie, по которому цена на газ будет фиксированной. Таким образом, фермеры не смогут получить больше прибыли за счет высоких цен на газ, но вместе с тем у них будет стабильный доход.

Газ, который производят на парижском заводе, обеспечивает потребности двух тысяч домов. Газ очищается до степени биометана и закачивают в трубопровод, который проложен к близлежащему городу Рамбуйе. Биогаз обогревает городскую больницу, бассейн и дома.

Ранее Фокус сообщал, что Германия строит первый терминал сжиженного природного газа. Первые танкеры с газом глубокой заморозки будут использоваться к концу 2022 года. Таким образом ФРГ сможет стать независимой от российского сырья.