У Франції знайшли альтернативу російському газу

У країні вже діють 365 заводів із виробництва біогазу, які обігрівають 362 000 будинків. А уряд видає субсидії на будівництво таких заводів у розмірі 1 млн євро.

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Європейська біогазова асоціація заявляє, що ЄС може швидко розширити виробництво біометану, який закачується до розподільчих мереж природного газу. За прогнозами, інвестиції в розмірі 83 млрд євро до 2030 року дозволять удесятеро збільшити виробництво біометану та замінити приблизно п'яту частину річного імпорту російського газу до ЄС. Про це повідомляє Associated Press.

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Французькі фермери з паризького села Соншан приєднуються до ініціативи Євросоюзу зі зниження залежності від російського газу. Незабаром на південному заході від Парижа відкриється нове підприємство з виробництва "біогазу", на якому зернові та сільськогосподарські відходи подрібнюють та ферментують. Це одне з рішень у галузі європейської енергетики, за допомогою яких влада ЄС хоче перекрити фінансування російської військової кампанії та більше не платити мільярди за енергоносії з РФ.

Хай там як, невеликим фермерським газовим станціям, які постачають сотні або навіть тисячі прилеглих будинків у найближчому майбутньому, не вдасться витіснити з європейського ринку російський газ, від якого залежить робота заводів і підприємств. Зі свого боку критики використання сільськогосподарських культур у виробництві газу вважають, що фермери мають займатися вирощуванням харчових продуктів. Особливо сьогодні, коли ціни на продукти стрімко зростають через війну в Україні, яку вважають однією зі світових житниць.

"Навіщо купувати газ у тих, хто воює із нашими друзями"

"Здається не цілком розумним купувати газ у тих, хто веде війну з нашими друзями, — заявив Крістоф Робін, один із шести інвесторів заводу, який займається вирощуванням пшениці, ріпаку, цукрових буряків та курятини.

За його словами, якщо Європа хоче споживати "зелену" енергію і не платити за російський газ, вона не має іншого вибору, як тільки шукати альтернативні рішення.

Біогаз виробляють шляхом ферментації органічних матеріалів — переважно сільгоспкультур та відходів. Це схоже на процеси, що відбуваються їжею, яка тривалий час перебувала в щільно закритому контейнері. Під час відкриття виділяється газ, тільки в цьому разі збирають газ, що отримують внаслідок бродіння.

362 000 будинків у Франції обігріваються біогазом

Обсяги виробництва біометану у Франції, як, втім, й у Європі, невеликі. Але це індустрія, що розвивається. Наприкінці 2017 року у Франції було 44 підприємства з виробництва біометану, а у 2021 — уже 365. Обсяг газу, який виробляють ці заводи, за рік виріс майже вдвічі, його вистачає на 362 000 будинків.

Після 24 лютого, коли почалася активна фаза війни в Україні, уряд Франції зробив ряд кроків для розвитку індустрії біометану. За наявними даними, ця індустрія забезпечує лише 1% загальної потреби у природному газі у Франції, але у 2022 році цей відсоток збільшиться як мінімум до двох, а до 2030 року — до 20% споживаного газу у Франції. Це більше, ніж частка імпорту російського газу до Франції за минулий рік.

Субсидії для заводів з виробництва біометану

Фермери із Соншана взяли кредит на 5 млн євро та отримали державну субсидію на будівництво заводу в розмірі 1 млн. У них уже підписано 15-річний контракт із комунальною фірмою Engie, за яким ціна на газ буде фіксованою. Так фермери не зможуть отримати більше прибутку внаслідок високих цін на газ, але водночас у них буде стабільний дохід.

Газ, який виробляють на паризькому заводі, забезпечує потреби двох тисяч будинків. Газ очищають до ступеня біометану і закачують у трубопровід, який прокладено до міста Рамбує. Біогаз обігріває міську лікарню, басейн та будинки.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина будує перший термінал зрідженого газу. Перші танкери з газом глибокого заморожування використовуватимуть до кінця 2022 року. Так ФРН зможе стати незалежною від російської сировини.