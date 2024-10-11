На атомних субмаринах: друг Путіна пропонує "передовий" спосіб вивезення газу з РФ (відео)

Російські чиновники продовжують змагатися між собою, аби мати змогу вчергове "освоїти" бюджетні кошти на начебто сучасні розробки. Цього разу відзначився близький друг Путіна Михайло Ковальчук.

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Директор Російського інституту імені Курчатова Михайло Ковальчук, який є наближеним другом до російського президента Володимира Путіна, вирішив виступити з новою ідеєю. На цей раз він запропонував створити атомну субмарину, яку буде займатися транспортування природного газу з РФ, як свідчить опубліковане росЗМІ відео презентації проєкту.

За задумом інженерів з Курчатівського інституту, Росія має створити атомну субмарину довжиною у 360 метрів, а її тоннажність повинна складати близько 180 тисяч тонн. На презентації також було сказано, що для забезпечення роботи цього підводного човна необхідно буде встановити три ядерні реактори "Ритм — 200".

The Moscow Times повідомляє, що проєкт "атомного газовоза" з'явився на тлі гострого дефіциту традиційних СПГ-танкерів, які компанія "Новатек" – найбільший виробник СПГ, який перебуває під західними санкціями – планувала закупити у 2024 році 16 таких суден.

Однак корейські партнери "Новатека" розірвали всі контракти через вищезгадані санкції, а корабельня "Звезда", яка мала поставити п'ять суден, загрузла "в технологічних проблемах" і, очікувано, жодного танкера не передала.

Нагадаємо, в лютому Росія не отримає криголами для "суперзаводу" скрапленого газу через санкції США. За даними видання Bloomberg, російська компанія "Новатек" планувала використовувати ці судна для перевезення пального для проєкту "Арктик СПГ-2", і без них стає важко працювати на запланованій потужності.

26 вересня Велика Британія запровадила санкції проти операторів і постачальників СПГ з Росії. Під нові британські санкції потрапили п'ять суден та дві компанії.