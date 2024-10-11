На атомных субмаринах: друг Путина предлагает "передовой" способ вывоза газа из РФ (видео)

Российские чиновники продолжают соревноваться между собой, чтобы иметь возможность в очередной раз "освоить" бюджетные средства на якобы современные разработки. На этот раз отличился близкий друг Путина Михаил Ковальчук.

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Директор Российского института имени Курчатова Михаил Ковальчук, который является приближенным другом к российскому президенту Владимиру Путину, решил выступить с новой идеей. На этот раз он предложил создать атомную субмарину, которую будет заниматься транспортировкой природного газа из РФ, как свидетельствует опубликованное росСМИ видео презентации проекта.

По замыслу инженеров из Курчатовского института, Россия должна создать атомную субмарину длиной в 360 метров, а ее тоннажность должна составлять около 180 тысяч тонн. На презентации также было сказано, что для обеспечения работы этой подводной лодки необходимо будет установить три ядерных реактора "Ритм — 200".

The Moscow Times сообщает, что проект "атомного газовоза" появился на фоне острого дефицита традиционных СПГ-танкеров, которые компания "Новатэк" — крупнейший производитель СПГ, находящийся под западными санкциями — планировала закупить в 2024 году 16 таких судов.

Однако корейские партнеры "Новатэка" разорвали все контракты из-за вышеупомянутых санкций, а верфь "Звезда", которая должна была поставить пять судов, погрязла "в технологических проблемах" и, ожидаемо, ни одного танкера не передала.

Напомним, в феврале Россия не получит ледоколы для "суперзавода" сжиженного газа из-за санкций США. По данным издания Bloomberg, российская компания "Новатэк" планировала использовать эти суда для перевозки топлива для проекта "Арктик СПГ-2", и без них становится трудно работать на запланированной мощности.

26 сентября Великобритания ввела санкции против операторов и поставщиков СПГ из России. Под новые британские санкции попали пять судов и две компании.