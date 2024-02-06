Россия не получит ледоколы для "суперзавода" сжиженного газа из-за санкций США, — Bloomberg

По данным издания, российская компания "Новатэк" планировала использовать эти суда для перевозки топлива для проекта "Арктик СПГ-2", и без них становится трудно работать на запланированной мощности.

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Американские санкции привели к приостановке поставки новых судов для российского завода по производству сжиженного природного газа. Об этом сообщили представители японской судоходной компании Mitsui OSK Lines Ltd., подчеркнув, что такие меры создают серьезные проблемы для экспорта, передает агентство Bloomberg.

По словам президента компании Такеши Хасимото, Mitsui OSK Lines больше не может заключить договор на фрахтовку трех ледоколов для проекта "Арктик СПГ-2" из-за ограничений, наложенных США. Продажа судов также может оказаться сложной задачей.

Запуск российского завода, который является ключевым объектом для страны, стал жертвой американских санкций, связанных с вторжением в Украину. ПАО "Новатэк", компания-оператор завода, планировала использовать эти суда для перевозки топлива с площадки, и без них становится трудно работать на запланированной мощности. "Новатэк" уже отложил первый рейс и пытается найти покупателей для судов.

"Наше контрактное обязательство заключается в том, что если мы не сможем предоставлять услуги "Арктике-2", мы должны продать наше судно "Арктике-2", — отметил Хасимото. "Однако есть санкция, которая гласит, что мы не должны заключать эту сделку с "Арктикой". Так что это немного сложно".

Mitsui OSK Lines ведет переговоры с правительствами США и Японии, чтобы найти решение ситуации, добавил Хасимото. Первый из трех ледокольных судов для проекта "Артик СПГ-2" планируется завершить к концу текущего года.

В то же время зарубежные партнеры по проекту "Артик СПГ-2", включая японскую компанию Mitsui & Co. и французскую TotalEnergies SE, объявили о форс-мажоре в связи со своим участием в проекте.

Проект "Арктик СПГ-2" — что известно

Arctic LNG 2 (Arctic LNG 2) — проект российской компании "Новатэк" по добыче и сжижению природного газа на Гыданском полуострове.

Arctic LNG 2 должен был стать вторым крупномасштабным газоперерабатывающим заводом компании после проекта "Ямал LNG". Общая емкость трех линий (по 6 миллионов тонн каждая) составит 19,8 миллионов тонн (более 27 миллиардов кубометров). Проект предполагает производство 19,8 миллиона тонн сжиженного природного газа в год (в то время как проект "Ямал LNG" – 16,5 миллиона тонн), а также 1,6 миллиона тонн стабильного газового конденсата.

2 ноября 2023 года проект Arctic LNG 2 был включен в список санкций США, нацеленных на ограничение производства и экспорта энергоресурсов России.

Напомним, что вышеупомянутой компании "Новатэк" принадлежит топливный комплекс, который в ночь на 21 января был поврежден в результате атаки ударных дронов в рамках спецоперации Службы безопасности Украины в Усть-Луге Ленинградской области России. По данным Reuters, топливный комплекс "Новатэка" в Усть-Луге является ключевым звеном в энергетической инфраструктуре, обеспечивая переработку газового конденсата и производство нефтепродуктов для экспорта в Азию.

Также сообщалось, что из-за атаки беспилотников на морской терминал в Усть-Луге один из заводов компании "Новатэк" приостановил работу.