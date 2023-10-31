Дружба с агрессором: кто из стран ЕС активно покупает российский газ

Суммарно на покупку сжиженного природного газа из РФ страны Европейского Союза в 2023 году потратили 5,51 миллиарда евро.

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Россия является самой подсанкционной страной в мире из-за полномасштабного вторжения в Украину. В то же время многие западные страны отказываются от сотрудничества с агрессором, выражая таким образом свою поддержку нашей стране. Тем не менее есть государства, которые продолжают финансово помогать РФ поддерживать войну против нашей страны, поскольку покупают энергоресурсы Москвы. Так, например, Испания и Бельгия в период с января по сентябрь 2023 года удвоили импорт сжиженного газа из России по сравнению с 2022 годом, сообщает Euobserver.

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Отмечается, что в Европейском Союзе именно Испания является крупнейшим импортером российского СПГ, за ней следуют Франция и Бельгия. Как свидетельствуют данные журналистов, около 27% импортируемого Испанией СПГ поступило из РФ, а Бельгия получила намного больше — 37%. Тем временем во Францию доставили 15% СПГ из России.

С января по июль 2023 года Испания заплатила 1,6 миллиарда евро за российский СПГ, что делает ее крупнейшим покупателем в ЕС. Франция и Бельгия не отстали, заплатив по 1,3 миллиарда евро за импорт российского СПГ. Суммарно затраты ЕС на СПГ из России составили 5,51 миллиарда евро.

Почему российский газ до сих пор попадает в страны Евросоюза

Еще в сентябре 2023 года издание CNN писало, что самая большая проблема состоит в том, что многие европейские страны смогли диверсифицировать свой импорт газа, а большая часть из находящегося в резерве топлива — это сжиженный природный газ (СПГ).

"СПГ настолько гибок и продается, его происхождение немного сложнее отследить" — считает Центра исследований европейской политики Милан Элкербоут.

По его словам, косвенно часть сжиженного природного газа может поступать из России.

"И, таким образом, РФ по-прежнему будет получать доход за свои энергоносители", — подчеркнул эксперт.

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Тем временем в Евросоюзе хотят насовсем избавиться от российских энергоресурсов. Так, в планах стран ЕС — сократить импорт российского газа до 40-45 миллиардов кубометров уже в 2023 году.

И некоторые страны уже движутся в этом направлении. Так, 24 октября стало известно, что Италия подписала долгосрочный контракт на поставки сжиженного газа из Катара, взамен российскому. Италия стала четвертой страной ЕС, которая практически избавилась от энергоносителей РФ.

Ранее о сотрудничестве с Катаром в вопросе газовых поставок объявили Франция, Нидерланды и Германия. Известно, что европейцы будут ежегодно получать по 3,5 миллиона тонн топлива до 2050 года.