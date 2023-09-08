Кремль все равно будет зарабатывать: как российский газ продолжает попадать в ЕС

Хоть Европейский Союз и старается полностью отказаться от российского газа, Москва еще некоторое время сможет зарабатывать на поставках своего энергоресурса в Европу.

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Европейские чиновники и аналитики считают, что, несмотря на все усилия Европы по отказу от российского газа, энергетическое обеспечение континента не будет беспроблемным в долгосрочной перспективе. Об этом 7 сентября пишет CNN.

В публикации сказано, что самая большая проблема состоит в том, что всем европейским странам удалось диверсифицировать свой импорт газа, большая часть из находящегося в резерве топлива — это сжиженный природный газ (СПГ).

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"СПГ — настолько очевидное решение, что оно стало приоритетом, но поскольку СПГ настолько гибок и продается, его происхождение немного сложнее отследить", — объяснил журналистам научный сотрудник Центра исследований европейской политики Милан Элкербоут.

По его словам, косвенно часть сжиженного природного газа может поступать из России.

"И, таким образом, РФ по-прежнему будет получать доход за свои энергоносители", — отметил эксперт.

Хотя в Европейском Союзе настаивают, что большая часть его СПГ покупается в США, Катаре и Нигерии, топливо часто продается на биржах, где контракты заключаются на объемы без какой-либо ссылки на происхождение.

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Отметим, что до полномасштабной войны Россия обеспечивала Европу газом на 40%. В августе 2023 года, как сообщало издание Politico, российский импорт снизился до 8,4%. Это обязывает ЕС прекратить закупки российского газа до 2027 года. Вместо РФ газ в Европу начали поставлять такие страны, как:

США;

Норвегия;

Азербайджан.

Тем временем потеря европейских клиентов стала для Москвы сильным ударом, ведь доходы от экспорта энергоресурсов снизились на 41% до 43,4 миллиарда долларов за первые семь месяцев этого года, сообщило министерство финансов России.

Также напомним, что в 2024 году заканчивается действие контракта, согласно которому поставляет газ в Европу через территорию Украины. Украинское правительство не собирается продлевать соглашение.