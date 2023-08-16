Украина не будет договариваться с РФ о продлении транзита газа в ЕС, — Галущенко

По словам министра энергетики, после завершения контракта Украина не будет выступать стороной в переговорах с Россией.

Related video

После истечения срока действия контракта на транзит газа с Россией Украина не будет вести переговоры о его продлении. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью украинской службе "Голоса Америки", опубликованному 16 августа.

Действие контракта, предусматривающего транзит Россией газа в Европу через территорию Украины, заканчивается в следующем году, и его продление будет зависеть от того, сможет ли Европа обойтись без российского газа, заявил топ-чиновник. Галущенко выразил надежду, что Европа сможет диверсифицировать свои поставки и обойтись без российского газа в будущем.

Он подчеркнул, что считает очевидным, что Украина не будет вступать в переговоры с российской стороной по этому вопросу. Он также отметил заявление еврокомиссара Кадры Симсон о стремлении Европы полностью избавиться от российского газа.

"Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно, а во-вторых, я думаю, что следующий год будет показательным с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло", — заявил Галущенко.

Министр сказал, что необходимо ожидать дальнейшего развития событий, учитывая непредсказуемую агрессивную политику России.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Россия может прекратить действие контракта в любой момент, так как сделка зависит от российской стороны.

Галущенко также отметил, что Украина может сыграть важную роль в обеспечении стабильности рынка газа в Европе этой зимой. Европейские компании продолжают хранить газ в украинских газохранилищах, и этот тренд, как он считает, будет только усиливаться.

"Украина способна гарантировать безопасность поставок для Европы, и это важно", — отметил министр.

Транзит российского газа через Украину

13 июля еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Европе нечего бояться, если российский монополист "Газпром" таки решится остановить транзит газа через Украину.

"Поэтому последние полтора года мы готовились и разработали такую стратегию, которая поможет нам пережить зиму совсем без российского газа, если это потребуется", — заявила Симсон.

Транзит российского газа через Украину по состоянию на февраля 2022 года Фото: Экономическая правда

Ранее, 6 июля глава правления Газпрома Алексей Миллер пригрозил "Нафтогазу" санкциями, поскольку украинская компания пожаловалась на российскую в арбитражные суды. Россиянин намекнул, что в Кремле заблокируют любые операции между компаниями. Под запретом, в том числе, окажется и газовый транзит по территории Украины.

Также стоит отметить, что еще с прошлого мая Украина не производит транзит газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", поскольку ее оккупировали ВС РФ. При этом перевести объемы на ГИС "Суджа" Россия наотрез отказалась, после чего прекратила транзит газа через Польшу по трубопроводу Ямал – Европа.

По данным бывшего руководитель компании "Оператор ГТС" Сергея Макогона, через трубопровод в Украине ежегодно прокачивается 13 миллиардов кубометров, хотя контрактом предусмотрено 40 млрд куб. м.