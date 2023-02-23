Украина планирует прекратить импорт газа в 2023 году: в "Нафтогазе" назвали причну

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов уверен, что реализовать план удастся за счет увеличения внутреннего производства для удовлетворения потребностей страны.

Related video

Украина планирует отказаться от импорта газа уже в 2023 году, заменив его собственным ресурсом. Для этого "Нафтогаз" планирует увеличить добычу на 8%, а частные компании — на 16%. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Отмечается, что попытка отказаться от импорта газа станет первой в истории страны с момента возвращения независимости в 1991 году. При этом, как отметил Алексей Чернышов, в последние месяцы "Нафтогаз" импортировал меньшие объемы газа, чем планировалось. Так, компания купила примерно половину из запланированных с конца октября 2022 года 2 млрд кубометров.

"Увеличение внутреннего производства — наша стратегическая цель, и мы должны заниматься этим сами. Это не просто вопрос бизнеса — это вопрос выживания и независимости Украины", — сказал Чернышов.

Он также отметил, что достаточно теплая зима повлияла на план "Нафтогаза" по отказу от импорта газа. При этом глава компании не исключает возможности, что еще 2 млрд кубометров газа все же придется докупить.

"Но это не наш основной план. Украина должна полагаться на себя", — подчеркнул Алексей Чернышов.

Что происходит с добычей природного газа в военное время

Несмотря на боевые действия ситуация с добычей газа в Украине не стала проблемной. Так, в начале 2023 года компания "Укргазвидобування", входящая в группу "Нафтогаз", заявила, что по итогам 2022 года было добыто 12,5 млрд кубометров природного газа (товарного).

"В 2022 году "Укргазвидобування", несмотря на разрушение и оккупацию части производственных объектов на востоке страны, сохранила стабильную добычу природного газа", — говорится в сообщении.

Компания также отметила, что объемы добычи снизились всего на 3%, если сравнивать с довоенным 2021 годом.

При этом РФ в ходе войны против Украины атакует не только энергетические объекты Например, 17 ноября 2022 года российская ракета попала по одному из газодобывающих объектов компании "Укргазвидобування". Впрочем, повреждения там не оказали серьезного влияния на темпы прокачки газа.

Также напомним, что 7 февраля 2023 года стало известно, что украинские компании-заказчики услуг по транспортировке газа начали импортировать "голубое топливо" из Европы через территорию Молдовы. Импортируемый газ закачивают в подземные газовые хранилища.